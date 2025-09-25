M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a , d a v a n t i a l l a g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o , l ' u d i e n z a p e r l ' o p p o s i z i o n e a l l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e p e r L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a , f i g l i o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o , e l ' a m i c o d e e j a y T o m m a s o G i l a r d o n i , i n d a g a t i p e r v i o l e n z a s e s s u a l e n e i c o n f r o n t i d i u n a r a g a z z a d i 2 2 a n n i . P e r S t e f a n o B e n v e n u t o , l e g a l e d e l l a g i o v a n e c h e s i o p p o n e a l l a r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o , l a s u a a s s i s t i t a n o n p o t e v a p r e s t a r e c o n s e n s o q u e l l a n o t t e t r a i l 1 8 e i l 1 9 a p r i l e d e l 2 0 2 3 , q u a n d o i t r e s i r i t r o v a r o n o a c a s a d i L e o n a r d o A p a c h e d o p o a v e r t r a s c o r s o i n s i e m e l a s e r a t a i n u n l o c a l e e s c l u s i v o d e l c e n t r o . P e r i l l e g a l e , s i a l e c o n d i z i o n i f i s i c h e d e l l a r a g a z z a a c c e r t a t e d a u n a p e r i z i a m e d i c a , s i a i v i d e o m o s t r e r e b b e c h e l e c o n d i z i o n i d e l l a s u a a s s i s t i t a n o n e r a n o t a l i d a p r e s t a r e c o n s e n s o . U n o s t a t o d i " g r a v e a l t e r a z i o n e " c h e i t e s t i m o n i r e s t i t u i s c o n o s o l o i n p a r t e , m e n t r e - a d i r e d e l l ' a v v o c a t o - p i ù i n c i s i v e a p p a i o n o l e i n t e r c e t t a z i o n i i n c u i l e p a r o l e " n o n e r a i n s é " , " p a r l a s c o n c l u s i o n a t a " o a n c o r a " l e i e r a p a l e s e m e n t e f u o r i i n c a p a c e d i d e c i d e r e c o s a v o l e s s e f a r e e l u i h a c h i a r a m e n t e a p p r o f i t t a t o d i c i ò " s i s u s s e g u o n o . N e l l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e d e l l a P r o c u r a , i n v e c e , s i l e g g e c o m e " N o n v i è i n a t t i l a p r o v a c h e g l i i n d a g a t i , p u r c o n s a p e v o l i d e l l ' a s s u n z i o n e d i a l c u n i d r i n k a l c o l i c i d a p a r t e d e l l a r a g a z z a , a b b i a n o p e r c e p i t o , i n m o d a l i t à e s p l i c i t a o i m p l i c i t a , l a m a n c a n z a d i u n a v a l i d a v o l o n t à d e l l a r a g a z z a " . I n o l t r e , n e l l e i m m a g i n i " n o n e m e r g e l a p r o v a d i a l c u n c o m p o r t a m e n t o d i i n d u z i o n e d i r e t t o a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l a c o n d i z i o n e d i i n f e r i o r i t à d e l l a r a g a z z a p e r c a r p i r n e u n c o n s e n s o " s c r i v o n o l e p m L e t i z i a M a n n e l l a e R o s a r i a S t a g n a r o . P e r l a P r o c u r a n o n p u ò c o n s i d e r a r s i q u a l e a t t o d i i n d u z i o n e , l ' o f f e r t a d i u n p a s s a g g i o d i L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a , n é l ' e s s e r e a n d a t i a c a s a i n s i e m e . L a v i s i o n e d e i f i l m a t i e s t r a t t i d a i c e l l u l a r i d e g l i i n d a g a t i - e n t r a m b i r i s c h i a n o i l p r o c e s s o p e r r e v e n g e p o r n , o s s i a l a d i f f u s i o n e d i i m m a g i n i s e n z a i l c o n s e n s o d e l l a v i t t i m a - " r e s t i t u i s c e l ’ i m m a g i n e d i u n a r a g a z z a i n c u i n o n e r a e s c l u s a l a c a p a c i t à d i a u t o d e t e r m i n a r s i " . P e r l a P r o c u r a d i M i l a n o s i p u ò s o s t e n e r e " c o n r a g i o n e v o l e c e r t e z z a c h e , i n c o n c r e t o , l ' a s s u n z i o n e d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i e a l c o l i c h e " d a p a r t e d e l l a g i o v a n e - d r o g a m a i a s s u n t a d a g l i i n d a g a t i - " n o n a b b i a e l i s o l a s u a c a p a c i t à d i e s p r i m e r e u n v a l i d o c o n s e n s o a g l i a t t i s e s s u a l i c o m p i u t i ; c o n s e g u e n t e m e n t e g l i i n d a g a t i h a n n o p o t u t o r a g i o n e v o l m e n t e r a p p r e s e n t a r s i l a s u s s i s t e n z a d e l s u o c o n s e n s o " . U n a t e s i c h e v e r r à r i b a d i t a o g g i ( n e l l ' a u l a a p o r t e c h i u s e ) , c o n i d i f e n s o r i d e g l i i n d a g a t i - i d u e h a n n o s e m p r e r e s p i n t o l e a c c u s e - c h e p r o v e r a n n o a c o n v i n c e r e l a g i u d i c e M o n g i a r d o d e l l ' i n n o c e n z a d i L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a e d e l l ' a m i c o d e e j a y . L a d e c i s i o n e n o n è a t t e s a p e r o g g i . L a g i u d i c e d o v r e b b e r i s e r v a r s i . T r e l e o p z i o n i s u l t a v o l o : l a g i u d i c e a c c o g l i e l a r i c h i e s t a d e l l a d i f e s a d e l l a p r e s u n t a v i t t i m a d e c i d e n d o p e r l ' i m p u t a z i o n e c o a t t a ( n e l c a s o i d u e i n d a g a t i a n d r e b b e r o a p r o c e s s o ) ; d i s p o n e l ' a r c h i v i a z i o n e o p p u r e c h i e d e a l l a P r o c u r a u n a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e i n d a g i n i .