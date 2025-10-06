M i l a n o , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a c o m p i u t o o g g i 7 0 a n n i M M S p a , l a s o c i e t à m u l t i s e r v i z i d e l C o m u n e d i M i l a n o . U n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e p e r l ’ a z i e n d a n a t a i l 6 o t t o b r e 1 9 5 5 c o n i l n o m e d i M e t r o p o l i t a n a M i l a n e s e , c o n i l c o m p i t o d i r e a l i z z a r e l a p r i m a l i n e a m e t r o p o l i t a n a c i t t a d i n a . L a s t o r i a d i M M è p r o f o n d a m e n t e i n t r e c c i a t a c o n q u e l l a d i M i l a n o . L a s u a n a s c i t a f u r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a n c h e a l c o n t r i b u t o d i r e t t o d e i c i t t a d i n i , c h e a t t r a v e r s o u n p r e s t i t o o b b l i g a z i o n a r i o d e c i s e r o d i i n v e s t i r e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a “ r o s s a ” . U n p r o g e t t o v i s i o n a r i o p e r l ’ e p o c a , c h e c a m b i ò r a d i c a l m e n t e i l m o d o d i v i v e r e e m u o v e r s i n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o . N e l c o r s o d e i d e c e n n i , M M h a s a p u t o e v o l v e r s i e d i v e r s i f i c a r e l e p r o p r i e a t t i v i t à , t r a s f o r m a n d o s i i n u n a r e a l t à c a p a c e d i p r e n d e r s i c u r a g l o b a l m e n t e d e l l a c i t t à , d i v e n t a n d o o g g i p a r t n e r s t r a t e g i c o p e r l o s v i l u p p o u r b a n o , l a g e s t i o n e d e l l e r e t i e i n f r a s t r u t t u r e p u b b l i c h e , e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l s u o p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e . “ S i a m o d a s e m p r e u n a r i s o r s a d i e p e r M i l a n o - h a d i c h i a r a t o E l i o F r a n z i n i , p r e s i d e n t e d i M M S p a - , u n e s e m p i o d i c o m e u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a p o s s a i n n o v a r e , c r e s c e r e e a f f r o n t a r e n u o v e s f i d e m a n t e n e n d o s a l d o i l r a p p o r t o c o n l a c i t t à e i c i t t a d i n i . C e l e b r a r e o g g i i n o s t r i p r i m i 7 0 a n n i s i g n i f i c a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n a n c o r a p i ù r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e . S i a m o u n ’ a z i e n d a c h e h a s a p u t o t r a s f o r m a r s i d a i m p r e s a d i i n g e g n e r i a a r e a l t à m u l t i s e r v i z i o , c a p a c e d i i n c i d e r e i n m o d o c o n c r e t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a u r b a n a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t i n u a r e a p r o g e t t a r e e g e s t i r e c i t t à p i ù s o s t e n i b i l i , r e s i l i e n t i e i n c l u s i v e , c o n a l c e n t r o l e p e r s o n e e i t e r r i t o r i ” . O g g i M M o p e r a i n s e t t o r i c h i a v e p e r i l f u t u r o d e l l e c i t t à : i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e , i n g e g n e r i a c i v i l e , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , g e s t i o n e d e l S e r v i z i o I d r i c o I n t e g r a t o e c o n s u l e n z a t e c n i c a . O l t r e a d a v e r c o n t r i b u i t o a l l a n a s c i t a d i t u t t e l e 5 l i n e e m e t r o p o l i t a n e , d a l 2 0 0 3 l ’ a z i e n d a g e s t i s c e i l c i c l o i n t e g r a t o d e l l ’ a c q u a d i M i l a n o , d a l l a c a p t a z i o n e a l l a r e s t i t u z i o n e n e l l ’ a m b i e n t e e n e l l ’ a g r i c o l t u r a . D a l 2 0 1 4 s i p r e n d e c u r a d e l p a t r i m o n i o d i e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e p u b b l i c a d i p r o p r i e t à c o m u n a l e , m e n t r e n e l 2 0 1 5 h a a v u t o u n r u o l o d i p r i m o p i a n o n e l l a p r e p a r a z i o n e d e l l e o p e r e p e r E x p o . “ I s e t t a n t ’ a n n i r a p p r e s e n t a n o u n ’ i m p o r t a n t e t a p p a d a c e l e b r a r e – h a a g g i u n t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o F r a n c e s c o M a s c o l o - , m a a n c o r p i ù i l p u n t o d i p a r t e n z a v e r s o u n f u t u r o f a t t o d i s f i d e d a v i n c e r e p e r c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l l a c i t t à e m i g l i o r a r e , c o n i n o s t r i s e r v i z i , l a v i t a d e i c i t t a d i n i . O g g i M M è u n a r e a l t à p u b b l i c a c h e c o n i u g a v i s i o n e s t r a t e g i c a e c a p a c i t à o p e r a t i v a , u n ’ a z i e n d a i n g r a d o d i a f f i a n c a r e l e i s t i t u z i o n i n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l e c i t t à d i d o m a n i . L a n o s t r a f o r z a r i s i e d e i n u n m o d e l l o u n i c o , c h e t i e n e i n s i e m e i n g e g n e r i a e f i e l d o p e r a t i o n s , p i a n i f i c a z i o n e u r b a n a e g e s t i o n e d e i s e r v i z i , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e c u r a d e l p a t r i m o n i o e s i s t e n t e . Q u e s t o a p p r o c c i o c i c o n s e n t e d i i n t e r v e n i r e i n m o d o c o o r d i n a t o e t e m p e s t i v o , c o s t r u e n d o s o l u z i o n i c h e m e t t o n o a l c e n t r o i c i t t a d i n i , i t e r r i t o r i e i l b e n e c o m u n e . S i a m o o r g o g l i o s i d e l p e r c o r s o f a t t o , m a a n c o r a d i p i ù d i c i ò c h e o g g i M M è d i v e n t a t a : u n a s o c i e t à b e n e f i t , c h e m i s u r a i l p r o p r i o i m p a t t o n o n s o l o i n t e r m i n i e c o n o m i c i , m a a n c h e s o c i a l i e a m b i e n t a l i . U n a c o m u n i t à d i q u a s i 1 . 5 0 0 p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o l a v o r a c o n p r o f e s s i o n a l i t à e p a s s i o n e p e r g a r a n t i r e s e r v i z i e s s e n z i a l i a l l a c i t t à ” . N e g l i u l t i m i a n n i , M M h a a s s u n t o n u o v e r e s p o n s a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i c o m u n a l i , a d e s e m p i o n e l s e t t o r e s c o l a s t i c o , p r e n d e n d o i n c a r i c o d a l 2 0 2 1 i l p a t r i m o n i o e d i l i z i o s c o l a s t i c o d e l l a c i t t à e , r e c e n t e m e n t e , c o n l a g e s t i o n e d e l v e r d e . N o n s o l o , è i m p e g n a t a n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i o p e r e u t i l i a m i t i g a r e g l i e f f e t t i d e l c l i m a t e c h a n g e . U n e s e m p i o è l a v a s c a d i l a m i n a z i o n e p e r i l f i u m e S e v e s o c h e h a p r o t e t t o M i l a n o d a d i v e r s e e s o n d a z i o n i n e l s u o p r i m o a n n o d i e s e r c i z i o . G r a z i e a l l ’ e s p e r i e n z a a c c u m u l a t a n e l c a m p o d e l l ’ i n g e g n e r i a , M M h a e s t e s o l a p r o p r i a a t t i v i t à o l t r e i c o n f i n i m i l a n e s i , o p e r a n d o s u s c a l a n a z i o n a l e n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r i q u a l i f i c a z i o n e d i e c o s i s t e m i u r b a n i . A n c h e a l d i f u o r i d e i c o n f i n i n a z i o n a l i M M è c o i n v o l t a i n p r o g e t t i p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . I n o c c a s i o n e d e i 7 0 a n n i s u l s i t o d e l l ’ a z i e n d a è s t a t a c r e a t a u n a p a g i n a ( M M S p a c o m p i e 7 0 a n n i | M M S p a ) c h e r a c c o g l i e i d o c u m e n t i e l e f o t o g r a f i e s t o r i c h e c h e r a c c o n t a n o l e o r i g i n i e i p r i m i p a s s i n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a m e t r o p o l i t a n a . D a i d o c u m e n t i s u l l a c o s t i t u z i o n e d e l l ’ a z i e n d a f i n o a g l i s c a t t i c h e , a t t r a v e r s o i v o l t i d e l l e d o n n e e d e g l i u o m i n i d i M M , t e s t i m o n i a n o l ’ i m p e g n o o d i e r n o n e l l a c u r a d e l l a c i t t à .