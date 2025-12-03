M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c o n s i d e r o l e d e r o g h e d i c u i d i s p o n e v a l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o u n a m a n c a n z a d i a t t e n z i o n e a l t e r r i t o r i o " . L o a f f e r m a l ' e x a s s e s s o r e m i l a n e s e a l l ' U r b a n i s t i c a P i e r f r a n c e s c o M a r a n s e n t i t o i n a u l a c o m e t e s t i m o n e n e l p r o c e s s o T o r r e M i l a n o , l ' e d i f i c i o i n v i a S t r e s a a f f a c c i a t a s u p i a z z a C a r b o n a r i c h e v e d e a l l a s b a r r a p e r a b u s i e d i l i z i e l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a o t t o i m p u t a t i f r a c o s t r u t t o r i , a r c h i t e t t i , d i r i g e n t i e d e x d i r i g e n t i d i P a l a z z o M a r i n o . N e l s u o i n t e r v e n t o i n a u l a r i c o r d a d i a v e r r i c o p e r t o q u e l r u o l o d a l g i u g n o d e l 2 0 1 6 e d i c o m e l a C o m m i s s i o n e d i s p o n e v a g i à d i d e r o g h e a c o s t r u i r e d a l p r e c e d e n t e p i a n o r e g o l a t o r e . " P a r t e c i p a v o c o n f r e q u e n t a a l l ’ a t t i v i t à d e l l a C o m m i s s i o n e u r b a n i s t i c a " m a M a r a n n o n h a r i c o r d i p r e c i s i r i s p e t t o a l l a d i s c u s s i o n e s u l p r o g e t t o d i v i a S t r e s a . " M i l a n o a v e v a b i s o g n o d i u n c a m b i o d i p a s s o . I l P g t è u n d o c u m e n t o c h e n e c e s s i t a d i u n ' a m p i a m a t u r a z i o n e , v i e n e a p p r o v a t o i n d o p p i a l e t t u r a d a l C o n s i g l i o c o m u n a l e , c o m p o r t a u n g r a n d e l a v o r o e i m p o n e c o m e o b i e t t i v o i l b e n e c o m u n e " c o n c l u d e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e .