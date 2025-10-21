M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M i s e m b r a v a g e n t i l e , m a p o i s i è r i v e l a t o u n m o s t r o . M i a v e v a d e t t o a l t e l e f o n o c h e l e v o l e v a b e n e , c h e a v e v a a t t e n z i o n i p e r l e i " . U n a S m i r n o v a , m a d r e d i P a m e l a G e n i n i , r i c o r d a c o s ì G i a n l u c a S o n c i n , l ' u o m o c h e c o n o l t r e 3 0 c o l t e l l a t e h a u c c i s o l a f i g l i a v e n t i n o v e n n e c h e c e r c a v a d i a v e r e u n f u t u r o n e l l a m o d a e n e l l o s p e t t a c o l o . S e l e i f o s s e a c o n o s c e n z a d e l l e v i o l e n z e c h e s u b i v a l a f i g l i a , l a m a m m a è n e t t a : " N o n n e s a p e v o n u l l a . S e m i a v e s s e p a r l a t o , a v r e i d e n u n c i a t o s u b i t o e f o r s e n o n s a r e b b e s u c c e s s o n i e n t e d i t u t t o q u e s t o " c h i a r i s c e i n u n ' i n t e r v i s t a a ' D e n t r o l a n o t i z i a ' s u C a n a l e 5 . " S o n o a r r a b b i a t a c o n l e s u e a m i c h e . S e s a p e v a n o c o s a s t a v a s u c c e d e n d o , a v r e b b e r o d o v u t o d e n u n c i a r l o . L ’ h a n n o l a s c i a t a s o l a . Q u e s t e p e r s o n e n o n l e c o n o s c o , n o n s o n o m a i v e n u t e a c a s a m i a e i n q u e s t i g i o r n i n e s s u n o m i h a c o n t a t t a t o " . E n o n n a s c o n d e l a d e l u s i o n e a n c h e p e r u n a l t r o a m i c o , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e . " F r a n c e s c o D o l c i s i è d i c h i a r a t o s u o e x f i d a n z a t o m a n o n l o è m a i s t a t o , e r a s o l o u n a m i c o . S t a t r a t t e n e n d o l a c a g n o l i n a d i m i a f i g l i a , B i a n c a , i l l e g a l m e n t e , l ’ h a s o t t r a t t o a m e i n m o d o o s c e n o e n o n v u o l e r e s t i t u i r l o . V o g l i o c h e B i a n c a t o r n i a c a s a , p e r m i a f i g l i a . È f r a g i l e , h a b i s o g n o d i c u r e v e t e r i n a r i e , e i n v e c e F r a n c e s c o l a p o r t a i n g i r o i n t e l e v i s i o n e , s f r u t t a n d o l ’ i m m a g i n e d i P a m e l a , u s a n d o l a c a g n o l i n a c o m e s c u d o . V i p r e g o , a i u t a t e m i . B i a n c a d e v e t o r n a r e a c a s a " .