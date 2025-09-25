M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a f a t t o r i c o r s o i n C a s s a z i o n e p e r c h i e d e r e d i a n n u l l a r e l a d e c i s i o n e c o n c u i i l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e h a r e v o c a t o i d o m i c i l i a r i a d A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o d i P a l a z z o M a r i n o , t r a g l i a r r e s t a t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . P e r i p u b b l i c i m i n i s t e r i t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o l e m o t i v a z i o n i d e i g i u d i c i s o n o i l l o g i c h e . S i t r a t t a d e l p r i m o r i c o r s o d e l l a P r o c u r a c h e è p r o n t a a p r e s e n t a r e u n r i c o r s o a n a l o g o p e r i l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i , s c a r c e r a t o l o s c o r s o a g o s t o .