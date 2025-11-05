M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I g i u d i c i d e l l a C o r t e d ' A s s i s e d ' A p p e l l o d i M i l a n o s o n o i n c a m e r a d i c o n s i g l i o p e r d e c i d e r e s u A l e s s i a P i f f e r i , g i à c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r a v e r a b b a n d o n a t o e l a s c i a t o m o r i r e d i s t e n t i l a f i g l i a D i a n a d i s o l i 1 8 m e s i . L a d e c i s i o n e d e l l a c o r t e è a t t e s a n o n p r i m a d e l l e o r e 1 7 . L a P r o c u r a g e n e r a l e h a c h i e s t o l a c o n f e r m a d e l l ' e r g a s t o l o , m e n t r e l a d i f e s a , r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a v v o c a t a A l e s s i a P o n t e n a n i , h a c h i e s t o c h e v e n g a r i c o n o s c i u t a l a s e m i i n f e r m i t à o d i c a m b i a r e i l c a p o d ' a c c u s a : n o n p i ù o m i c i d i o m a c o m e m o r t e c o m e c o n s e g u e n z a d i a l t r o r e a t o . L ' i m p u t a t a , p r e s e n t e i n p r i m a f i l a , n o n h a r e s o d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e .