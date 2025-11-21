M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e s o t t o i l p r o f i l o o g g e t t i v o " s u s s i s t e p i e n a m e n t e i l f u m u s d e l r e a t o d i l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a " p e r l ' e d i f i c i o P a p i n i a n o 4 8 a M i l a n o - d a t o c h e i l a v o r i p r e n d o n o i l v i a c o n l a S c i a i n v e c e c h e c o n u n p e r m e s s o a c o s t r u i r e - " n o n v i s o n o d u b b i c i r c a i l f a t t o c h e i l p r i v a t o a g i s s e n e l l a p e r f e t t a b u o n a f e d e " s e g u e n d o l e s t e s s e i n d i c a z i o n i d e l C o m u n e g u i d a t o d a l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a . E ' i l m o t i v o p e r i l q u a l e l a g i u d i c e S o n i a M a n c i n i - c o n u n a r t i c o l a t o p r o v v e d i m e n t o c h e m e t t e i n f i l a l e l e g g i c o m u n a l i , r e g i o n a l i i n t e m i d i u r b a n i s t i c a - h a d e c i s o i l d i s s e q u e s t r o d e l p a l a z z o i n c o r s o d i c o s t r u z i o n e . L o s c o r s o 1 2 n o v e m b r e l a P r o c u r a d i M i l a n o a v e v a d i s p o s t o i l " s e q u e s t r o p r e v e n t i v o d ' u r g e n z a " d e l c a n t i e r e . P e r l a g i p M a n c i n i g l i i n d a g a t i ( M a u r o C o l o m b o e S a l v a t o r e M u r é r i s p e t t i v a m e n t e d i r e t t o r e d e i l a v o r i e l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a s r l ) " l e g i t t i m a m e n t e h a n n o c r e d u t o a i c r i t e r i d e s c r i t t i d a l C o m u n e c o m e a b i l i t a n t i a d a c c e d e r e a d u n t i t o l o a b i l i t a t i v o d i r e t t o , e a l t r e t t a n t o l e g i t t i m a m e n t e h a n n o c e r c a t o d i f a r l i e m e r g e r e e v a l e r e " e " n o n s i r i t i e n e p o s s a r i t e n e r s i i n u n a c o n d i z i o n e d i c o l p a i l p r i v a t o c h e - d a v a n t i a d u n c o n t r a s t o g i u r i s p r u d e n z i a l e t u t t ' o r a i n c o r s o , i n n a n z i a p r a s s i c o m u n a l i a l t a l e n a n t i e , s o p r a t t u t t o i n n a n z i a d e l i b e r e c o m u n a l i s u c c e s s i v e c h e a n c o r a r i t a g l i a n o a i t i t o l i d i r e t t i u n o s p a z i o o p e r a t i v o n e l q u a l e i l p r i v a t o v u o l e d i m o s t r a r e d i p o t e r v i r i e n t r a r e - a d e r i s c a a d u n a s o l u z i o n e g i u r i s p r u d e n z i a l e p i u t t o s t o c h e a u n ' a l t r a " , s i l e g g e n e l d e c r e t o d i r i g e t t o . P e r q u a n t o l ' a s s e n z a d i f u m u s i m p e d i s c a a l l a g i u d i c e d i c o n v a l i d a r e i l s e q u e s t r o , n e l p r o v v e d i m e n t o s i s o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i u n p i a n o a t t u a t i v o e c o m e " d a q u e s t o m o m e n t o i n p o i , t a l e s i t u a z i o n e c o n t r a i u s , n o n p o t r à p i ù d i r s i s o r r e t t a d a l l a , f i n q u i r i c o n o s c i u t a , b u o n a f e d e , d i g u i s a c h e a p p a r e a l t a m e n t e a u s p i c a b i l e l ' a d o z i o n e d i u n p i a n o a t t u a t i v o i n s a n a t o r i a p e r r i c o n d u r r e a l l a p i e n a l e g a l i t à l ' i n t e r v e n t o e d i l i z i o i n e s a m e e r i p o r t a r e a s i s t e m a l ' i n t e r e s s e p u b b l i c o , i n a r m o n i a c o n q u e l l o p r i v a t o " c o n c l u d e l a g i p M a n c i n i .