M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a m a d r e e i l f r a t e l l o d i P a m e l a G e n i n i s o n o s t a t i a s c o l t a t i c o m e t e s t i m o n i i n P r o c u r a a M i l a n o p e r c e r c a r e d i r i c o s t r u i r e i l r a p p o r t o t r a l a v e n t i n o v e n n e e G i a n l u c a S o n c i n , l ' u o m o c h e l a s e r a d e l 1 4 o t t o b r e l ' h a a c c o l t e l l a t a a m o r t e c o n o l t r e 3 0 c o l t e l l a t e . U n a s t o r i a d i v i o l e n z e d i c u i l a s i g n o r a U m a S m i r n o v a e i l f i g l i o s a r e b b e r o s t a t i a l l ' o s c u r o a d i f f e r e n z a d e g l i a m i c i c h e , s e n t i t i n e i g i o r n i s c o r s i , h a n n o c o n f e r m a t o a g g r e s s i o n i e m i n a c c e r i p e t u t e . I l c i n q u a n t a d u e n n e d e v e r i s p o n d e r e d i o m i c i d i o a g g r a v a t o d a l l a p r e m e d i t a z i o n e , d a l l a c r u d e l t à , d a i f u t i l i m o t i v i , d a l l a r e l a z i o n e a f f e t t i v a e d a a t t i p e r s e c u t o r i .