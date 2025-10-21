M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c e v o d i d e n u n c i a r e , m a l e i a v e v a p a u r a p e r l a s u a f a m i g l i a " . F r a n c e s c o D o l c i , l ' a m i c o c h e h a r a c c o l t o l e u l t i m e p a r o l e d i P a m e l a G e n i n i e h a f a t t o s c a t t a r e l ' a l l a r m e c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o p e r o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o d i G i a n l u c a S o n c i n , l o r i p e t e p i ù v o l t e n e l c o r s o d e l l a s u a t e s t i m o n i a n z a r a c c o l t a a l q u a r t o p i a n o d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o . D a v a n t i a i p o l i z i o t t i d e l l a Q u e s t u r a , a l l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a L e t i z i a M a n n e l l a e a l l a p m A l e s s i a M e n e g a z z o , l ' u o m o h a r i c o s t r u i t o i d i v e r s i e p i s o d i i n c u i S o n c i n s i s a r e b b e m o s t r a t o a g g r e s s i v o : d a l l a p i s t o l a p u n t a t a a l v e n t r e d e l l a g i o v a n e , a l d i t o r o t t o c h e c o s t r i n s e P a m e l a G e n i n i a r i c o r r e r e a l l e c u r e m e d i c h e , f i n o a l l e m i n a c c e v e r b a l i d i u c c i d e r e l a m a d r e o i l c a n e . P a r o l e a c c o m p a g n a t e d a l m o s t r a r e l e l u n g h e c h a t t r a l u i e l ' a m i c a . I l r a c c o n t o d e l l ' a m i c o F r a n c e s c o D o l c i r i c a l c a q u e l l o f o r n i t o d a l l e a m i c h e d e l l a v e n t i n o v e n n e c h e t e n t a v a , s e n z a f o r t u n a , l a s t r a d a d e l l a m o d a e d e l l o s p e t t a c o l o . D a v a n t i a g l i i n q u i r e n t i s o n o c o m p a r s i c o m e t e s t i m o n i a n c h e i v i c i n i d i c a s a , s e n t i t o i l f a b b r o d a c u i S o n c i n a v r e b b e f a t t o l a c o p i a d e l l e c h i a v i u t i l i z z i a t e p e r s o r p r e n d e r e n e l l ' a p p a r t a m e n t o d i v i a I g l e s i a s P a m e l a G e n i n i e u c c i d e r l a c o n u n c o l t e l l o a s e r r a m a n i c o p o r t a t o d a c a s a . D o m a n i , i n m a t t i n a t a , g l i i n v e s t i g a t o r i s e n t i r a n n o , s e m p r e i n P r o c u r a , i f a m i l i a r i d e l l a v e n t i n o v e n n e .