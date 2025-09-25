M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G l i s t e s s i e l e m e n t i e d u e l e t t u r e d i a m e t r a l m e n t e e s p o s t e . N e l l ' a u l a a l s e t t i m o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a , d a v a n t i a l l a g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o , s i è c e l e b r a t a l ' u d i e n z a p e r l ' o p p o s i z i o n e a l l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e p e r L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a , f i g l i o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o , e l ' a m i c o d e e j a y T o m m a s o G i l a r d o n i , i n d a g a t i p e r v i o l e n z a s e s s u a l e n e i c o n f r o n t i d i u n a r a g a z z a d i 2 2 a n n i . " S o n o q u i p e r g a r a n t i r e u n g i u s t o p r o c e s s o a u n a r a g a z z a . Q u e l l a s e r a ( t r a i l 1 8 e i l 1 9 a p r i l e d e l 2 0 2 3 , n d r ) n o n e r a i n g r a d o d i e s p r i m e r e u n c o n s e n s o , c o m e d i m o s t r a a n c h e u n a n o s t r a c o n s u l e n z a m e d i c a " s p i e g a S t e f a n o B e n v e n u t o , l e g a l e d e l l a g i o v a n e . " T u t t i g l i e l e m e n t i p o r t a n o a r i t e n e r e c h e c i s i a s t a t o u n c o n s e n s o e s p l i c i t o d a p a r t e d e l l a r a g a z z a " s o n o i n v e c e l e p a r o l e d e i l e g a l i d e l g i o v a n e L a R u s s a , g l i a v v o c a t i A d r i a n o B a z z o n i e V i n i c i o N a r d o . L a r a g a z z a e r a p r e s e n t e a s e s t e s s a è l a t e s i c o n d i v i s a d a l l a p r o c u r a e d a g l i a v v o c a t i A l e s s i o L a n z i e L u i g i S t o r t o n i c h e a s s i s t o n o l ' a l t r o i n d a g a t o . A l c e n t r o d e l l ' u d i e n z a - d u r a t a c i r c a d u e o r e - i v i d e o c h e s a r e b b e r o " c e n t r a l i " n e l l a v i c e n d a e l ' a n a l i s i s u l l e c o n d i z i o n i p s i c o f i s i c h e d e l l a g i o v a n e - i l p r e s u n t o a b u s o d i a l c o l e i l s o s p e t t o m i x c o n f a r m a c i o d r o g a - s u c u i d o v r à p r o n u n c i a r s i l a g i u d i c e . I t e m p i d e l l a d e c i s i o n e n o n s o n o c e r t i : d a p o c h i g i o r n i a u n p a i o d i s e t t i m a n e . T r e l e o p z i o n i s u l t a v o l o : l a g i u d i c e a c c o g l i e l a r i c h i e s t a d e l l a d i f e s a d e l l a p r e s u n t a v i t t i m a d e c i d e n d o p e r l ' i m p u t a z i o n e c o a t t a ( n e l c a s o i d u e i n d a g a t i a n d r e b b e r o a p r o c e s s o ) ; d i s p o n e l ' a r c h i v i a z i o n e o p p u r e c h i e d e a l l a P r o c u r a u n a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e i n d a g i n i .