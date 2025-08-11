M i l a n o , 1 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E m e r g o n o n o v i t à s u l l a d i n a m i c a d e l l ' i n c i d e n t e m o r t a l e a v v e n u t o i n v i a S a p o n a r o a M i l a n o d o v e u n a d o n n a d i 7 2 a n n i , C e c i l i a D e A s t i s , p e n s i o n a t a , h a p e r s o l a v i t a i n v e s t i t a d a u n ' a u t o g u i d a t a d a u n m i n o r e . L a m a c c h i n a , d a q u a n t o r i s u l t a a l l a P o l i z i a l o c a l e c h e i n d a g a s u l l ' a c c a d u t o , v i a g g i a v a i n d i r e z i o n e c e n t r o m a a r r i v a t a i n p r o s s i m i t à d e l c i v i c o 4 0 , " i l c o n d u c e n t e p e r d e v a i l c o n t r o l l o , u s c i v a d a l l a c a r r e g g i a t a , s a l t a v a i l c o r d o l o i n v a d e n d o u n ' a r e a v e r d e c h e s e p a r a l a s t r a d a d a l l a s e d e t r a n v i a r i a " d o v e s i t r o v a v a l a d o n n a c h e " v e n i v a i n v e s t i t a e s b a l z a t a d i a l c u n i m e t r i " . L ' a u t o f i n i v a l a c o r s a " c o n t r o u n c a r t e l l o s t r a d a l e e v e n i v a a b b a n d o n a t a d a i q u a t t r o o c c u p a n t i " , p r o b a b i l m e n t e m i n o r i , c h e s o n o a n c o r a i n f u g a .