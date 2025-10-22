M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i c e r c a l ' e x m a r i t o d e l l a d o n n a d i 6 2 a n n i a g g r e d i t a q u e s t a m a t t i n a , p o c o p r i m a d e l l e 1 0 , i n v i a G r a s s i n i a M i l a n o . S e c o n d o l e p r i m e i n f o r m a z i o n i , l e c o l t e l l a t e p i ù p r o f o n d e s o n o s t a t e i n f e r t e a l l ' a l t e z z a d e l c o l l o e l a d o n n a è i n g r a v i s s i m e c o n d i z i o n i a l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a . L ' u o m o d i 6 4 a n n i s i e r a s e p a r a t o d a l l a c o n s o r t e t r e a n n i f a e i d i s s i d i n e l l a c o p p i a , t r a p e l a d a a m b i e n t i i n v e s t i g a t i v i , e r a n o l e g a t i a " m o t i v i e c o n o m i c i " . S u l 6 4 e n n e s i c o n c e n t r a n o l e a t t e n z i o n i d e i c a r a b i n i e r i c h e i n d a g a n o s u l t e n t a t o o m i c i d i o .