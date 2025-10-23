( A d n k r o n o s ) - U n d e l i t t o m a t u r a t o i n u n c l i m a d i " r a b b i a e f r u s t r a z i o n e " c h e l ' u o m o a c c u m u l a n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x c o m p a g n a - n o n s i s o n o m a i s p o s a t i , m a l a l u n g a r e l a z i o n e s i i n t e r r o m p e t r e a n n i f a - l a q u a l e c o n t i n u a a d a b i t a r e n e l l a c a s a d i v i a G r a s s i n i c h e h a n n o s c e l t o i n s i e m e . I l d e l i t t o v i e n e r i p r e s o d a l l e t e l e c a m e r e , i l 6 4 e n n e è s t a t o r i c o n o s c i u t o d a l l e p e r s o n e c h e h a n n o a s s i s t i t o a l l ' a g g r e s s i o n e c h e s i è r i v e l a t a m o r t a l e e l u i s t e s s o h a c o n f e s s a t o , i n u n l u n g o i n t e r r o g a t o r i o , l a s u a r e s p o n s a b i l i t à : " s o n o u n a s s a s s i n o " . A ' t r a d i r l o ' a n c h e i l c e l l u l a r e . N e l p o m e r i g g i o d i i e r i q u a n d o M o r c a l d i h a r i a c c e s o i l t e l e f o n o " g l i a c c e r t a m e n t i u r g e n t i f a t t i s u l l a l o c a l i z z a z i o n e c i h a n n o p e r m e s s o d i i n d i v i d u a r e i l s o g g e t t o n e l P a r c o n o r d " s p i e g a i l c o m a n d a n t e d e l l a P o l i z i a l o c a l e G i a n l u c a M i r a b e l l i . B l o c c a t o n o n h a o p p o s t o r e s i s t e n z a , " e r a a b b a s t a n z a t r a n q u i l l o " a g g i u n g e M i r a b e l l i . E d a l p r o c u r a t o r e c a p o V i o l a s o n o a r r i v a t i i c o m p l i m e n t i p e r " l ' n t e r v e n t o t e m p e s t i v o d e l l a P o l i z i a l o c a l e e l e i n d a g i n i c h e s i s o n o s v o l t e s e n z a s o s t a " . L a v i t t i m a n o n a v e v a m a i s p o r t o d e n u n c i a e n o n è m a i s t a t a s e g n a l a t a n e s s u n a c r i t i c i t à : r i s u l t a s o l o c h e l ' u o m o s i s i a r i v o l t o a d e g l i a s s i s t e n t i s o c i a l i p e r a v e r e a c c o g l i e n z a i n u n d o r m i t o r i o . D a l l e l e t t e r a ' s g r a m m a t i c a t a ' t r o v a t a i n a u t o , a l l e p o s s i b i l i m o t i v a z i o n i e c o n o m i c h e , f i n o a l l ' a n a l i s i d e t t a g l i a t a d i t e l e c a m e r e e a l r a c c o n t o d e i t e s t i m o n i " S t i a m o f a c e n d o t u t t i g l i a c c e r t a m e n t i " c o n c l u d e i l p r o c u r a t o r e c h e e s p r i m e c o r d o g l i o p e r i l s e c o n d o f e m m i n i c i d i o , i n p o c h i g i o r n i , a M i l a n o . E n e l f e r m o , f i r m a t o d a i p m L e o n a r d o L e s t i e G i o v a n n i T a r z i a , s p u n t a u n p a r t i c o l a r e i n q u i e t a n t e : è s t a t o M o r c a l d i a i n d i c a r e l ’ a r m a d e l d e l i t t o , g e t t a t o i n u n c e s t i n o d e l p a r c o , " u n c o l t e l l o c h e p e r l a v i o l e n z a d e i c o l p i i n f e r t i a v e v a l a p a r t e t e r m i n a l e d e l l a l a m a s p u n t a t a " .