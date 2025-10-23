M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ' a u t o d i L u i g i M o r c a l d i , 6 4 a n n i , a c c u s a t o d e l l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d e l l ' e x c o m p a g n a L u c i a n a R o n c h i , 6 2 a n n i , è s t a t a t r o v a t a u n a l e t t e r a i n t i t o l a t a ' L a t o r t a a v v e l e n a t a ' p r e s u m i b i l m e n t e s c r i t t a d a l u i , i n c u i " s i r i v o l g e v a a l l a e x m o g l i e e a l f i g l i o r i v e r s a n d o s u d i l o r o l a s u a r a b b i a e f r u s t r a z i o n e " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l d e c r e t o d i f e r m o . L ' a u t o è s t a t a t r o v a t a i n v i a O r n a t o a l l ’ i n t e r n o d i u n p a r c h e g g i o a n t i s t a n t e i l P a r c o N o r d .