M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 2 l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e r a n o i n t e r v e n u t a a c a s a R o n c h i p e r u n a l i t e i n f a m i g l i a . E ' u n o d e i d e t t a g l i c h e e m e r g e n e l l ' i n d a g i n e s u l t e n t a t o o m i c i d i o d i L u c i a n a R o n c h i , c o l p i t a c o n p i ù c o l t e l l a t e s o t t o l a s u a a b i t a z i o n e i n v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o . T r e a n n i f a l a c o p p i a s i s t a v a s e p a r a n d o e l a l i t e s a r e b b e s t a t a r i c o n d u c i b i l e a m o t i v i e c o n o m i c i . I n p r o c u r a a M i l a n o n o n r i s u l t a n o d e n u n c e d e l l a d o n n a c o n t r o l ' e x c o n s o r t e .