M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' s t a t o u n a g g u a t o " . G l i i n q u i r e n t i d e f i n i s c o n o c o s ì i l t e n t a t o o m i c i d i o d i L u c i a n a R o n c h i , l a d o n n a a c c o l t e l l a t a a l v i s o e a l c o l l o q u e s t a m a t t i n a i n v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o , e c h e o r a l o t t a p e r l a v i t a a l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a . P e r i l t e n t a t o o m i c i d i o s i c e r c a l ' e x m a r i t o , 6 4 a n n i , i n p a s s a t o g e s t o r e d i u n b a r e o r a d i s o c c u p a t o , c h e s a r e b b e s t a t o v i s t o s c e n d e r e d a u n g r o s s o s c o o t e r c o n u n c a s c o , p e r n a s c o n d e r e i l v o l t o , e c o n u n c o l t e l l o c h e n o n è s t a t o a n c o r a t r o v a t o . L a d o n n a s a r e b b e s t a t a c o l p i t a s o t t o c a s a p o c h i i s t a n t i p r i m a d e l p a s s a g g i o d i u n a p a t t u g l i a d e l l a P o l i z i a l o c a l e c h e è p r o n t a m e n t e i n t e r v e n u t a .