M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r i m a h a n n o t r o v a t o l ' a u t o d i L u i g i M o r c a l d i e q u a n d o l u i s i è ' t r a d i t o ' r i a c c e n d e n d o i l t e l e f o n o è s c a t t a t o i l f e r m o , a l l ' i n t e r n o d e l P a r c o N o r d , d a p a r t e d e g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a l o c a l e d i M i l a n o . I l 6 4 e n n e d e v e r i s p o n d e r e d e l t e n t a t o o m i c i d i o d e l l a m o g l i e L u c i a n a R o n c h i , 6 2 a n n i , c o l p i t a c o n p i ù c o l t e l l a t e a l v o l t o e a l c o l l o s o t t o a l s u a a b i t a z i o n e i n v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o . I l c o l t e l l o c o n c u i a v r e b b e c o l p i t o l ' e x m o g l i e è s t a t o t r o v a t o i n u n c e s t i n o p o c o d i s t a n t e d a l l u o g o d e l f e r m o . I l s o s p e t t a t o v i e n e s e n t i t o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a , c o t i t o l a r e d e l f a s c i c o l o i n s i e m e a l c o l l e g a L e o n a r d o L e s t i , n e g l i u f f i c i d e l l a P o l i z i a l o c a l e .