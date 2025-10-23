M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o a n d a t a a c e r c a r l a , l e i s t a v a a t t r a v e r s a n d o v i a G r a s s i n i e l i n o n s o c o s a m i è v e n u t o ; v o l e v o d a r g l i . . . n o n l a v o l e v o d i c e r t o a m m a z z a r e . I l c o l t e l l o i o l o p o r t o s e m p r e c o n m e , d a 3 0 a n n i , h o f a t t o q u e s t a c o s a q u a c h e n o n r i e s c o a c a p i r e , 1 4 c o l t e l l a t e , p e n s a v o 1 , 2 , 3 . Q u a n d o l ' h o v i s t a n o n h o c a p i t o p i ù n i e n t e , l a r a b b i a , h o v i s t o n e r o ; s o n o u n a s s a s s i n o , n o n p u ò c a m b i a r e n i e n t e , n o n a v r e i v o l u t o i n c o n t r a r l a . I o h o s u b i t o d a l e i u n a c r u d e l t à d i s u m a n a " . L u i g i M o r c a l d i , 6 4 a n n i , r i s p o n d e c o s ì a i p m d i M i l a n o L e o n a r d o L e s t i e G i o v a n n i T a r z i a c h e l o h a n n o i n t e r r o g a t o p e r l ' o m i c i d i o d e l l ' e x c o m p a g n a L u c i a n a R o n c h i , u c c i s a i e r i a B r u z z a n o .