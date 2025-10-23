( A d n k r o n o s ) - N e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d i v e n t i m i n u t i , c o n f e s s a i l d e l i t t o m a n e g a d i a v e r l a ' p e d i n a t a ' p r i m a d e l d e l i t t o . " S e l a i n c o n t r a v o m e n e a n d a v o , m i n a s c o n d e v o , e r a t r o p p a l a c r u d e l t à c h e a v e v o s u b i t o " r a c c o n t a l ' u o m o c h e c o n o s c e v a l a v i t t i m a d a l 1 9 7 8 e c h e n o n n e g a i l i t i g i d u r a n t e i l p e r i o d o d e l l a s e p a r a z i o n e t r e a n n i f a . " C i m a n d a v a m o a q u e l p a e s e , i o l e d a v o q u a l c h e s c h i a f f o m a i u n a c o s a c h e h a s u p e r a t o i l l i m i t e , m a i s p u t a t o a d d o s s o a l m e n o c h e m i r i c o r d i , s p i n t o n i s ì s ì , n o n r i c o r d o s e è m a i c a d u t a p e r t e r r a , m a i u n a c o s a c h e e s c e d e l s a n g u e , s o l o s c a r a m u c c e , c o s e n o r m a l i . E r a n o l i t i f r e q u e n t i " . L a c o n f e s s i o n e d i M o r c a l d i è d i p o c h e p a r o l e . " N o n h o c a p i t o p i ù n i e n t e , v o l e v o d a r g l i q u e l l a p a u r a s c o s s o s a , 1 4 c o l t e l l a t e , s o n o u n a s s a s s i n o d o t t o r e , n o n s o c h e d i r l e . C o s a p o s s o d i r e ? I o q u e s t e c o s e l e s e n t i v o i n t v " .