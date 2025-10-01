M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ o r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o o r g a n i z z a , g i o v e d ì 2 o t t o b r e a l l e o r e 9 . 3 0 p r e s s o l a S a l a C o n s i g l i o d i P a l a z z o I s i m b a r d i ( V i a V i v a i o 1 , M i l a n o ) , i l c o n v e g n o “ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e a l l a g u i d a d e l l e r e t i : i l f u t u r o d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i ” , i n s e r i t o n e l p a l i n s e s t o u f f i c i a l e d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k 2 0 2 5 . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . L ’ i n i z i a t i v a " i n t e n d e a p p r o f o n d i r e l e p r o s p e t t i v e e l e s f i d e c h e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a a p r e n d o n e l s e t t o r e d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i e d e l l e r e t i l o c a l i , r i d e f i n e n d o m o d e l l i d i g e s t i o n e , s i c u r e z z a e o t t i m i z z a z i o n e " . U n t e m a " d i g r a n d e a t t u a l i t à , c h e r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e n u o v e a r c h i t e t t u r e d i r e t e r e s i l i e n t i e s o s t e n i b i l i " . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i C a r l o t t a P e n a t i , p r e s i d e n t e o r d i n e i n g e g n e r i M i l a n o , F r a n c e s c o V a s s a l l o , v i c e s i n d a c o d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o e F r a n c e s c o R o m a n o , p r e s i d e n t e a s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l a S i r t i , a v r a n n o i n i z i o i l a v o r i , m o d e r a t i d a C a r m e l o I a n n i c e l l i , c o n s i g l i e r e t e s o r i e r e d e l l ’ o r d i n e e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T l c , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l c o n v e g n o . T r a i r e l a t o r i , f i g u r e d i p r i m o p i a n o d e l s e t t o r e : P a o l o L a z z a r o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f r a t e l I t a l i a ; A l d o M i l a n , r e s p o n s a b i l e b r o a d b a n d m a p A g c o m ; M a s s i m o B e r t o l o t t i , H e a d o f E n g i n e e r i n g a n d I n n o v a t i o n S k y I t a l i a ; S t e f a n o P i l e r i , a s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l a S i r t i ; M a u r i z i o D e c i n a , p r o f e s s o r e e m e r i t o P o l i t e c n i c o d i M i l a n o . I l c o n v e g n o , v a l i d o p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d i 3 c r e d i t i f o r m a t i v i p r o f e s s i o n a l i ( C f p ) p e r g l i i s c r i t t i a l l ’ A l b o d e g l i i n g e g n e r i , " s a r à f r u i b i l e s i a i n p r e s e n z a s i a d a r e m o t o t r a m i t e l a p i a t t a f o r m a Z o o m " . L ’ a p p u n t a m e n t o s i i n s e r i s c e " a l l ’ i n t e r n o d i u n c i c l o d i q u a t t r o s e s s i o n i f o r m a t i v e o r g a n i z z a t e d a l l ’ o r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o n e l l ’ a m b i t o d e l l a M i l a n o D i g i t a l W e e k , d e d i c a t e a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i d i v e r s i a m b i t i d e l l ’ i n g e g n e r i a : d a l l e r e t i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i a l l a s i c u r e z z a n e i c a n t i e r i , d a l l a q u a l i t à e c e r t i f i c a z i o n e d e l d a t o f i n o a i f o n d a m e n t i d e l M a c h i n e L e a r n i n g e d e l l a G e n e r a t i v e A i " .