M i l a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d i m o s t r a t o i n m o d o d o c u m e n t a l e c h e n o n c ' è n e s s u n f a t t o d i c o r r u z i o n e e t u t t i i c o n t r a t t i t r a l a s o c i e t à S c a n d u r r a s t u d i o e i s i n g o l i c o s t r u t t o r i r i s p o n d e v a n o a r e a l i a t t i v i t à c h e s o n o s t a t e f a t t e e n o n s o n o m a i c o p e r t u r a d i d a z i o n i e n o n c ' è m a i i n n e s s u n a t t o d e l p r o c e d i m e n t o l a p r o v a d i u n a c c o r d o c o r r u t t i v o " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o L u c i a n o P a r i s c h e i n s i e m e a l c o l l e g a G i a c o m o L u n g h i n i d i f e n d e A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , a r c h i t e t t o e d e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o t r a i s e i a r r e s t a t i ( d o m i c i l i a r i ) d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . " R i s p e t t o a l l ' o m e s s a a s t e n s i o n e è p a c i f i c o c h e f i n o a l g i u g n o d e l 2 0 2 3 i l C o m u n e i s t r u i v a i m e m b r i d e l l a c o m m i s s i o n e r i s p e t t o a d o v e r s i a s t e n e r e s o l o r i s p e t t o a p r o p r i p r o g e t t i . C o s a c h e S c a n d u r r a h a s e m p r e f a t t o : s i è s e m p r e a s t e n u t o s u i p r o p r i p r o g e t t i e n o n s u q u e l l i d e g l i a l t r i " a g g i u n g e l ' a v v o c a t o P a r i s , i l q u a l e n o n s i s b i l a n c i a s u c o m e è a n d a t a l ' u d i e n z a : " L o c a p i r e m o q u a n d o s c i o g l i e r à l a r i s e r v a i l c o l l e g i o " .