M i l a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p r e s e n t a t o t u t t i g l i e l e m e n t i i n f a t t o e i n d i r i t t o c h e r i t e n i a m o a s s o l u t a m e n t e i n c o n t r a s t o c o n l e i p o t e s i d i r e a t o p e r c u i s i p r o c e d e : n o n c ' è n e s s u n s i s t e m a c o r r u t t i v o a l q u a l e B e z z i c c h e r i a b b i a p a r t e c i p a t o , n o n c ' è n e s s u n i l l e c i t o u r b a n i s t i c o n e l l e o p e r a z i o n i c h e B e z z i c c h e r i h a p o r t a t o a v a n t i " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o A n d r e a S o l i a n i , d i f e n s o r e d i A n d r e a B e z z i c c h e r i i n c a r c e r e c o n l ' a c c u s a d i c o r r u z i o n e p e r l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a , a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a - d u r a t a c i r c a d u e o r e - d a v a n t i a l R i e s a m e d i M i l a n o . " A b b i a m o p a r l a t o a l u n g o e a b b i a m o d e p o s i t a t o u n a s e r i e d i a t t i e c o n f i d i a m o s u l f a t t o c h e a r r i v i u n g i u d i c e a v a l u t a r e i n c o n c r e t o q u e s t i e l e m e n t i p e r d i r e c h e n o n e s i s t e n u l l a d i p e n a l m e n t e r i l e v a n t e " a g g i u n g e i l l e g a l e c h e - i n s i e m e a l c o l l e g a D e L u c a - a s s i s t e l ' e x p a t r o n d i B l u e s t o n e . " L a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e c i l a s c i a s g o m e n t i " e v i d e n z i a l ' a v v o c a t o D e L u c a , m i s u r a s u c u i l a p r o c u r a - r a p p r e s e n t a t a d a l l e p m T i z i a n a S i c i l i a n o e M a r i n a P e t r u z z e l l a - h a i n s i s t i t o . L a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e - m e n t r e B e z z i c c h e r i h a l a s c i a t o i l P a l a z z o d i g i u s t i z i a s u u n f u r g o n e d e l l a P o l i z i a p e n i t e n z i a r i a - è a t t e s a i n t e m i s t r e t t i , m a n u l l a i n p i ù e m e r g e s u l l e t e m p i s t i c h e r i g u a r d o l a s c e l t a s u l l ' e s i g e n z a c a u t e l a r e .