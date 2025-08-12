M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " D a o t t o b r e 2 0 2 2 A n d r e a B e z z i c c h e r i p o r t a n e l l e a u l e d i g i u s t i z i a e l e m e n t i p e r d i m o s t r a r e c h e n o n h a c o m m e s s o a l c u n r e a t o . C o n t i n u e r à a f a r l o , n e l l a s p e r a n z a c h e e m e r g a d e f i n i t i v a m e n t e l a c i r c o s t a n z a p e r c u i , d a b u o n i m p r e n d i t o r e , h a s e m p r e r i s p e t t a t o l e r e g o l e " . L o a f f e r m a n o g l i a v v o c a t i A n d r e a S o l i a n i e F r a n c e s c o D e L u c a , d i f e n s o r i d e l l ' i m p r e n d i t o r e c h e h a a p p e n a l a s c i a t o i l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e d o p o l ' a r r e s t o s c a t t a t o a f i n e l u g l i o p e r l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . O g g i i l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e h a a n n u l l a t o l ' o r d i n a n z a s u l l e m i s u r e c a u t e l a r i e s c a r c e r a t o a n c h e A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , e x c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r i l P a e s a g g i o .