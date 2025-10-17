M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o f i s s a t o p e r i l p r o s s i m o 5 n o v e m b r e l ' i n t e r r o g a t o r i o d i A l e s s a n d r o B a s c i a n o , i l d e e j a y d a u n m i l i o n e d i f o l l o w e r c h e r i s c h i a i l p r o c e s s o p e r s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x c o m p a g n a S o p h i e C o d e g o n i , c o n o s c i u t a a l G r a n d e F r a t e l l o V i p . L a r i c h i e s t a è s t a t a a v a n z a t a d a l l ' i n d a g a t o , d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o L e o n a r d o D ' E r a s m o , a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o A n t o n i o P a n s a c h e d i r e c e n t e h a c h i u s o l ' i n d a g i n e . S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o t e c n i c o p r i m a d e l l ' e v e n t u a l e r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o p e r i l 3 5 e n n e c h e è s o t t o p o s t o a d i v i e t o d i a v v i c i n a m e n t o c o n b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o .