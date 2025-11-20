R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T e r n a h a c o m p l e t a t o g l i i n t e r v e n t i p e r l a n u o v a r e t e e l e t t r i c a i n a l t a e a l t i s s i m a t e n s i o n e d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L e o p e r e i n c r e m e n t e r a n n o l ’ a f f i d a b i l i t à e n e r g e t i c a n e i l u o g h i i n c u i s i s v o l g e r a n n o , d a f e b b r a i o a m a r z o d e l p r o s s i m o a n n o , l e O l i m p i a d i . L a s o c i e t à g u i d a t a d a G i u s e p p i n a D i F o g g i a h a p r e v i s t o u n i n v e s t i m e n t o d i c i r c a 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r r e a l i z z a r e l e i n f r a s t r u t t u r e f i n a l i z z a t e a p o t e n z i a r e l a m a g l i a t u r a d e l l a r e t e e l e t t r i c a d i u n ’ e s t e s a p o r z i o n e d e l N o r d I t a l i a e a d a u m e n t a r e l a r e s i l i e n z a i n a r e e f o r t e m e n t e i n t e r e s s a t e n e g l i u l t i m i a n n i d a e v e n t i m e t e o r o l o g i c i e s t r e m i . L e n u o v e o p e r e a r i d o t t o i m p a t t o p a e s a g g i s t i c o , c o n 1 3 0 k m d i e l e t t r o d o t t i c o m p l e t a m e n t e ‘ i n v i s i b i l i ’ , r i g u a r d a n o l a L o m b a r d i a , i l T r e n t i n o - A l t o A d i g e e i l V e n e t o e h a n n o c o i n v o l t o o l t r e 1 5 0 i m p r e s e e p i ù d i 4 5 0 t r a t e c n i c i e p e r s o n a l e o p e r a t i v o . “ I G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a n o , p e r l e i n f r a s t r u t t u r e d i T e r n a , u n a s f i d a c h e s t i a m o a f f r o n t a n d o c o n v i s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à . G r a z i e a l n o s t r o p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e i n g e g n e r i s t i c h e , è s t a t o p o s s i b i l e r e a l i z z a r e o p e r e d i v a l o r e s t r a t e g i c o e a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e . L ’ a v v i o d e i G i o c h i è s t a t o p e r T e r n a u n o s t i m o l o a d a c c e l e r a r e i t e m p i d i e s e c u z i o n e d e l l e o p e r e p e r r e a l i z z a r e u n a r e t e e l e t t r i c a s i c u r a e a d e g u a t a ” , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p i n a D i F o g g i a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d i T e r n a . “ S i t r a t t a d i u n i n v e s t i m e n t o c h e v a o l t r e l ’ e v e n t o o l i m p i c o : g r a z i e a g l i i n t e r v e n t i a t t u a t i s u l l a r e t e e l e t t r i c a , i n o c c a s i o n e d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c i t t a d i n i e i m p r e s e p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d i u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l s i s t e m a e l e t t r i c o a n c h e n e g l i a n n i a v e n i r e . P r o s e g u i a m o c o n i m p e g n o n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i p r e v i s t i d a l P i a n o I n d u s t r i a l e , a c o n f e r m a d e l r u o l o d i T e r n a a b e n e f i c i o d e l l a s i c u r e z z a e l e t t r i c a d e l P a e s e ” . P e r l a f o r n i t u r a d e i c a v i T e r n a s i è a v v a l s a d i B r u g g C a b l e s , s o c i e t à d e l G r u p p o T e r n a E n e r g y S o l u t i o n s , s p e c i a l i z z a t a n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e i n t e r r a t e , i l p r i n c i p a l e f o r n i t o r e d e l l ’ a z i e n d a p e r q u a n t o r i g u a r d a i c a v i t e r r e s t r i . I l p r o c u r e m e n t i n t e r n o h a c o n s e n t i t o d i r i d u r r e s e n s i b i l m e n t e l e p r o c e d u r e e l e t e m p i s t i c h e p e r m e t t e n d o d i c o m p l e t a r e l e o p e r e n e i t e m p i p r e v i s t i . I n L o m b a r d i a s o n o s t a t i p o s a t i c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 6 0 k m d i n u o v i c a v i e r i m o s s i 3 k m d i l i n e e a e r e e e s i s t e n t i c o n i n t e r v e n t i n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o e n e l l a P r o v i n c i a d i S o n d r i o . N e l c a p o l u o g o l o m b a r d o T e r n a h a c o m p l e t a t o g l i e l e t t r o d o t t i p e r l a c o n n e s s i o n e d e l l e C a b i n e P r i m a r i e “ S a n C r i s t o f o r o ” e “ R o g o r e d o ” . I n V a l t e l l i n a è e n t r a t o i n e s e r c i z i o l ’ e l e t t r o d o t t o L i v i g n o – P r e m a d i o , c o s t i t u i t o d a d u e l i n e e e l e t t r i c h e i n c a v o i n t e r r a t o , c i a s c u n a d i c i r c a 2 0 k m , t r a l a C a b i n a P r i m a r i a d i L i v i g n o e l a n u o v a S t a z i o n e E l e t t r i c a d i T e r n a , s i t u a t a i n l o c a l i t à P r e m a d i o , n e l c o m u n e d i V a l d i d e n t r o . R e a l i z z a t a i n t e c n o l o g i a b l i n d a t a c o m p a t t a , l a s t a z i o n e è c a r a t t e r i z z a t a d a u n r i d o t t o c o n s u m o d i s u o l o , i n a r m o n i a c o n i l p a e s a g g i o m o n t a n o c i r c o s t a n t e . L ’ i n t e r v e n t o è d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i l t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o , p e r c h é h a c o n s e n t i t o i l c o l l e g a m e n t o a l l a r e t e e l e t t r i c a n a z i o n a l e d i a r e e i n p a s s a t o n o n r a g g i u n t e d a l l ’ a l t a t e n s i o n e . N e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o è o p e r a t i v o i l c o l l e g a m e n t o i n c a v o i n t e r r a t o d i c i r c a 1 7 k m c h e c o l l e g a l a C a b i n a P r i m a r i a d i C a m p i t e l l o c o n l a r e t e e l e t t r i c a n a z i o n a l e d i a l t a t e n s i o n e , m e d i a n t e l ' u t i l i z z o d i u n a S t a z i o n e C o m p a t t a a R a p i d a I n s t a l l a z i o n e . T a l e s o l u z i o n e è s t a t a a d o t t a t a p r e s s o i l s i t o d e l l a n u o v a S t a z i o n e E l e t t r i c a d i T e r n a d i M o e n a , p r o g e t t a t a a n c h ' e s s a i n t e c n o l o g i a b l i n d a t a c o m p a t t a e c o n s c e l t e a r c h i t e t t o n i c h e f u n z i o n a l i a u n i n s e r i m e n t o a r m o n i c o n e l c o n t e s t o a m b i e n t a l e d e l l a V a l d i F a s s a . N e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i B o l z a n o è i n f u n z i o n e d a s e t t e m b r e l ’ e l e t t r o d o t t o i n c a v o i n t e r r a t o t r a L a i o n e C o r v a r a l u n g o c i r c a 2 3 k m , i l c u i t r a c c i a t o s e g u e p e r g r a n p a r t e l a v i a b i l i t à o r d i n a r i a . I n V e n e t o , i n f i n e , l e o p e r e h a n n o i n t e r e s s a t o p r i n c i p a l m e n t e l ’ a r e a d e l b e l l u n e s e d o v e T e r n a h a r e a l i z z a t o i l c o l l e g a m e n t o a l l a r e t e e l e t t r i c a n a z i o n a l e d e l l a n u o v a C a b i n a P r i m a r i a “ A r a b b a ” d i p r o p r i e t à d e l d i s t r i b u t o r e l o c a l e . I n q u e s t ’ a r e a , i n o l t r e , è g i à o p e r a t i v a l a l i n e a i n c a v o i n t e r r a t o , d e l l a l u n g h e z z a d i 2 4 k m , t r a C o r t i n a e A u r o n z o d i C a d o r e .