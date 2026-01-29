R o m a , 2 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - F i s c h i e t t i , c a r t e l l i e b a n d i e r e c o n t r o l a p r e s e n z a d e l l ’ I c e a i g i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a d a v a n t i a l l ’ a m b a s c i a t a a m e r i c a n a a R o m a , i n v i a V e n e t o , p e r i l s i t - i n p r o m o s s o d a + E u r o p a a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o d e l e g a z i o n i d i V o l t E u r o p a , G a y n e t , A z i o n e c o n F a b r i z i o B e n z o n i e i l P s i c o n B o b o C r a x i . " S i a m o q u i d a v a n t i l ’ a m b a s c i a t a U s a p e r e s p r i m e r e v i c i n a n z a e a m i c i z i a a l p o p o l o a m e r i c a n o c h e h a v i s t o l a p r o p r i a d e m o c r a z i a s f i g u r a t a d a l l ' a z i o n e d i T r u m p . I f i s c h i e t t i s o n o i l s u o n o d e l l a r e s i s t e n z a c h e i l p o p o l o a m e r i c a n o h a m e s s o i n a t t o , a u t o - o r g a n i z z a n d o s i p e r a v v i s a r e i c o n c i t t a d i n i q u a n d o g l i a g e n t i I c e a r r i v a v a n o n e l l o r o q u a r t i e r e ” , h a s p i e g a t o R i c c a r d o M a g i , s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , c h e g u i d a v a l a d e l e g a z i o n e d e l p a r t i t o c o n l a v i c e s e g r e t a r i a A n t o n e l l a S o l d o e l a T e s o r i e r a C a r l a T a i b i . " L ’ I c e h a t r a s f o r m a t o l a s i c u r e z z a i n a r b i t r i o , i n a b u s o d i p o t e r e , e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i è s t a t a s t r a v o l t a d a e s e c u z i o n i i n s t r a d a e i n p i e n o g i o r n o d i c i t t a d i n i a m e r i c a n i . I l g o v e r n o i t a l i a n o n o n h a s a p u t o e s p r i m e r e u n a c o n d a n n a f e r m a e h a a c c e t t a t o a n c h e l a v e r g o g n a c h e c i s i a n o a g e n t i d e l l ’ I c e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o a i g i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a . I l p u n t o n o n è c h e n o n s a r a n n o a d d e t t i a m a n s i o n i d i o r d i n e p u b b l i c o , c i m a n c h e r e b b e a l t r o . I l p u n t o è p o l i t i c o e i l g o v e r n o i t a l i a n o - h a s o t t o l i n e a t o M a g i - s i è d i m o s t r a t o a n c o r a u n a v o l t a s e n z a d i g n i t à . M e l o n i , T a j a n i e P i a n t e d o s i h a n n o f a t t o i l g i o c o d e l l e t r e s c i m m i e t t e : n o n p a r l o , n o n v e d o , n o n s e n t o " . N e l c o r s o d e l f l a s h m o b s o n o s t a t i m o s t r a t i c a r t e l l i c o n g l i s l o g a n ' N o I c e i n I t a l y ' , ' M i l a n o - C o r t i n a i s n o t y o u r g a m e ' , ' N o a l l e s q u a d r a c c e d i T r u m p ' .