R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n m i s e n t o t u t e l a t a n é d a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , c h e s c o p r e d a i g i o r n a l i l a p r e s e n z a d i I c e , n é c h i a r a m e n t e d a l l ’ I c e s t e s s a , c i o è u n a s q u a d r i g l i a v i o l e n t a c h e f a p r o f i l a z i o n e r a z z i a l e , c h e u c c i d e p e r s t r a d a , c h e p r e l e v a l e p e r s o n e d a l l e l o r o c a s e , c h e m i n a c c i a i g i o r n a l i s t i c o m e è c a p i t a t o a l l a c r o n i s t a i t a l i a n a c h e s t a v a s e m p l i c e m e n t e s v o l g e n d o i l s u o l a v o r o ” . L o h a d e t t o l ’ e u r o d e p u t a t a d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i a I n s i d e 2 4 s u R a i n e w s 2 4 . “ N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e – h a a g g i u n t o S c u d e r i - c h e u n s i m i l e t i p o d i c o r p o a r m a t o e n t r i i n I t a l i a e f a c c i a q u e l l o c h e v u o l e . I l g o v e r n o d e v e p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e c h i a r a e c h i e d e r e a g l i U S A d i n o n f a r v e n i r e l ’ I c e n e l n o s t r o P a e s e . P u r t r o p p o n o n m i s e m b r a c h e l o s t i a f a c e n d o e n o n m i s e m b r a n e m m e n o c h e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i a b b i a c o n t e z z a d i c i ò c h e a v v i e n e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o ” , h a c o n c l u s o .