R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È u n v e r o e p r o p r i o a t t o d i g u e r r i g l i a u r b a n a p r e m e d i t a t a q u e l l o a v v e n u t o i e r i s e r a n e l q u a r t i e r e C o r v e t t o d i M i l a n o " . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i e s t e r i e d i f e s a a P a l a z z o M a d a m a . " L ’ e n n e s i m o i n q u i e t a n t e e p i s o d i o d i v i o l e n z a d a c o n d a n n a r e c o n s d e g n o e f e r m e z z a , c h e l a s c i a p r e s a g i r e u n a p i ù a m p i a s t r a t e g i a s u c u i è n e c e s s a r i o i n d a g a r e a f o n d o , t e s a a b o i c o t t a r e i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i , s p e c i e a l l a l u c e d e g l i a t t e n t a t i e d e i s a b o t a g g i a l l a r e t e f e r r o v i a r i a r e g i s t r a t i t r a E m i l i a e M a r c h e . S i t r a t t a d i a t t i v i g l i a c c h i e i n a c c e t t a b i l i , c h e m e t t o n o a r i s c h i o l a s i c u r e z z a p u b b l i c a . E s p r i m o p e r t a n t o l a m i a p i e n a e c o n v i n t a s o l i d a r i e t à a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a n c o r a u n a v o l t a c h i a m a t e a d a g i r e c o n p r o f e s s i o n a l i t à p e r p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i e r i p r i s t i n a r e l ’ o r d i n e p u b b l i c o . U n p e n s i e r o v a a t u t t e l e p e r s o n e c h e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , h a n n o s u b i t o l e c o n s e g u e n z e e i d i s a g i d e r i v a n t i d a q u e s t i a c c a d i m e n t i ” .