R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e v i o l e n z e a v v e n u t e i e r i a M i l a n o c h e h a n n o l a m b i t o i l v i l l a g g i o o l i m p i c o v a n n o c o n d a n n a t e . U n a m a n i f e s t a z i o n e c o n t r o i g i o c h i s i è t r a s f o r m a t a n e l l ' e n n e s i m o p r e t e s t o p e r a t t a c c a r e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c u i v a t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a e t u t t o i l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o p e r q u a n t o f a n n o p e r l a n o s t r a s i c u r e z z a . I d i s o r d i n i n o n s o n o t o l l e r a b i l i , c h i l a n c i a s a s s i , p e t a r d i , p e r f i n o p e z z i d i c e m e n t o c o n t r o g l i a g e n t i è u n c r i m i n a l e e c o m e t a l e v a t r a t t a t o " . L o d i c e i l s e n a t o r e I v a n S c a l f a r o t t o , p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a M i l a n o m e t r o p o l i t a n a . " G i à p r o t e s t a r e c o n t r o M i l a n o - C o r t i n a è s u r r e a l e , l e e m o z i o n i c h e c i r e g a l a n o i g i o c h i n o n h a n n o p a r a g o n i , b a s t i p e n s a r e a l l ' i m p r e s a s t o r i c a d i F r a n c e s c a L o l l o b r i g i d a . Q u a n d o p o i l e p r o t e s t e s f o c i a n o i n v i o l e n z e e s c o n t r i , l a c o n d a n n a d e l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e n o n p u ò c h e e s s e r e n e t t a e i n e q u i v o c a b i l e " , a g g i u n g e S c a l f a r o t t o .