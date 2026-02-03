R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o m u o v e r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o i n o c c a s i o n e d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , c a t a l i z z a t o r e m e d i a t i c o i n t e r n a z i o n a l e e o p p o r t u n i t à i m p o r t a n t e p e r r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o a m p i o e m u l t i c u l t u r a l e . C o n q u e s t a f i n a l i t à è o p e r a t i v a , a l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a , ‘ B r a i n H e a l t h f o r T r a v e l l e r s ’ . L ’ i n i z i a t i v a - i n f o r m a u n a n o t a - v u o l e a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a p o p o l a z i o n e s u i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o d e l l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e , m a a n c h e p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i e s t i l i d i v i t a f a v o r e v o l i a l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o e d i f f o n d e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a i n a m b i t o n e u r o l o g i c o . L ’ i n i z i a t i v a - p r o m o s s a d a A s s t V a l l e O l o n a e S i n - S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a L o m b a r d i a , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i E n t i i s t i t u z i o n a l i e p a r t n e r - s i a r t i c o l a i n u n o s p a z i o e s p o s i t i v o c o n p o s t e r d e d i c a t i a l D e c a l o g o p e r l a s a l u t e d e l c e r v e l l o e i n u n p u n t o i n f o r m a t i v o a c u r a d e g l i s p e c i a l i s t i d i A s s t V a l l e O l o n a , p r e s e n t i n e l l ’ a r e a e s p o s i t i v a d a l 2 a l 6 f e b b r a i o d a l l e 8 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 . " I n a u g u r i a m o q u e s t a m o s t r a c h e p a r l a d i s a l u t e , n o n d i m a l a t t i e - a f f e r m a I s i d o r o L a S p i n a , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i N e u r o l o g i a d i G a l l a r a t e - L o s c o p o è q u e l l o d i i n f o r m a r e l a p o p o l a z i o n e s u q u e l l i c h e s o n o i f a t t o r i c h e d e t e r m i n a n o i l b e n e s s e r e d e l c e r v e l l o . R i t e n i a m o c h e l ’ i n f o r m a z i o n e s i a f o n d a m e n t a l e p e r u n c o r r e t t o c o i n v o l g i m e n t o d e g l i u t e n t i n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e c h e , a l l o s t a t o a t t u a l e , r a p p r e s e n t a n o l a p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à n e l m o n d o " . L e p a t o l o g i e d e l s i s t e m a n e r v o s o , t r a c u i i c t u s e m a l a t t i a d i A l z h e i m e r - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i i m p a t t o c o m p l e s s i v o d i m a l a t t i a a l i v e l l o g l o b a l e . A t t u a l m e n t e c i r c a 3 , 4 m i l i a r d i d i p e r s o n e n e l m o n d o c o n v i v o n o c o n u n a c o n d i z i o n e n e u r o l o g i c a . L a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , a t t r a v e r s o l a c o n o s c e n z a e i l c o n t r o l l o d e i f a t t o r i d i r i s c h i o , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r r i d u r r e i l p e s o d e l l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e e p r o m u o v e r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o l u n g o t u t t o l ’ a r c o d e l l a v i t a . L a m o s t r a - p r e s e n t a a l T e r m i n a l 1 , i n g r e s s o p a r t e n z e n ° 1 7 , 3 ° p i a n o a r e a e s p o s i t i v a - h a l o s c o p o d i " i n c r e m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a s a l u t e e s u l b e n e s s e r e d e l c e r v e l l o c o s ì c o m e i n d i c a t o n e l m a n i f e s t o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ‘ O n e B r a i n , O n e H e a l t h ’ - s p i e g a S i m o n e V i d a l e , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l l a S i n - Q u e s t a i n i z i a t i v a è p r o p o s t a a r i d o s s o d e i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i a l f i n e d i r a g g i u n g e r e u n a p l a t e a d i p e r s o n e q u a n t o p i ù a m p i a p o s s i b i l e . S i a m o l i e t i d i a v e r p r e s e n z i a t o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i q u e s t a m o s t r a ; s a p p i a m o b e n e q u a n t o l a s a l u t e d e l c e r v e l l o s i a i m p o r t a n t e n o n s o l o p e r g l i s p o r t i v i , m a p e r t u t t i " . A g g i u n g e E n n i o M a r c h e s i n c o m p o n e n t e d i G i u n t a C o n i L o m b a r d i a : " R i c o n o s c i a m o " , c o m e C o n i , " q u a n t o a l l e n a r e i l p r o p r i o c o r p o e f a r e a t t i v i t à f i s i c a s i a f o n d a m e n t a l e p e r p r o t e g g e r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o e p r e v e n i r e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e " .