R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h a n n o p u d o r e . P u r d i c o m p i a c e r e l ’ a m i c o A m e r i k a n o s o n o d i s p o s t i a t u t t o , a p e r d e r e a n c h e l a f a c c i a . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , h a d i c h i a r a t o c h e g l i a g e n t i d e l l ’ I c e , d e l l ’ I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t , s a r e b b e r o p r e s e n t i i n I t a l i a ' s o l o p e r c o n t r o l l a r e ' i l v i c e p r e s i d e n t e a m e r i c a n o V a n c e e i l s e g r e t a r i o d i S t a t o R u b i o , e ' s o l o i n m i s u r a d i f e n s i v a ' . M a q u e s t a i p o t e s i è i n a c c e t t a b i l e " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e e d e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d . " L ’ I c e n o n è u n a s c o r t a n é u n a f o r z a d i p l o m a t i c a : è u n c o r p o f e d e r a l e a n t i m m i g r a z i o n e c h e n e g l i S t a t i U n i t i s i è r e s o r e s p o n s a b i l e d i g r a v i e s i s t e m a t i c h e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i , o p e r a z i o n i a g g r e s s i v e e u c c i s i o n i d i c i t t a d i n i i n e r m i , c o m e d i m o s t r a n o i f a t t i r e c e n t i d i M i n n e a p o l i s e n u m e r o s i a l t r i e p i s o d i i n t u t t o i l P a e s e . P a r l i a m o d i u n a p p a r a t o c h e a g i s c e s e m p r e p i ù c o m e s q u a d r o n e d e l l a m o r t e , f u o r i d a o g n i c o n t r o l l o d e m o c r a t i c o " . " V i e n e a l l o r a d a c h i e d e r s i : c h e c o s ’ è d i v e n t a t a l ’ I t a l i a , i l t a p p e t i n o d e g l i S t a t i U n i t i ? S a r e b b e o f f e n s i v o e u m i l i a n t e a n c h e s o l o p e n s a r l o . I n I t a l i a l a s i c u r e z z a d e l l e d e l e g a z i o n i s t r a n i e r e s p e t t a e s c l u s i v a m e n t e a l l o S t a t o i t a l i a n o , a l l e s u e f o r z e d i p o l i z i a e a i s e r v i z i d i s i c u r e z z a , n e l r i s p e t t o d i r e g o l e c h i a r e e n o n n e g o z i a b i l i . L e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 n o n s o n o u n a z o n a f r a n c a . L ’ I t a l i a h a d e l l e r e g o l e . E v a n n o r i s p e t t a t e " .