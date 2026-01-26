R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , F o n t a n a , s o n o g r a v i s s i m e , a n c o r p i ù d o p o l a s m e n t i t a i n v i a t a , p e r c h é n o n è p o s s i b i l e c h e n e s s u n o a b b i a c e r t e z z a o m e n o d e l l a p r e s e n z a d i I c e a l l e O l i m p i a d i . A n c h e i l s o l o p e n s i e r o c h e l ’ I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t p o s s a m e t t e r e p i e d e i n I t a l i a p e r i G i o c h i è q u a l c o s a d i a s s u r d o , a m a g g i o r r a g i o n e d o p o i r e c e n t i e v e r g o g n o s i f a t t i d i c r o n a c a c h e l i r i g u a r d a n o . L a s c u s a c h e s i a n o u n a ‘ s c o r t a ’ d i V a n c e e R u b i o è i n a c c e t t a b i l e , F o n t a n a n o n s i p r e s t i a q u e s t i g i o c h e t t i p u r d i c o m p i a c e r e T r u m p . I c e n o n è u n a f o r z a d i p l o m a t i c a m a u n c o r p o f e d e r a l e d e g l i U S A c h e o p e r a i n m a n i e r a s q u a d r i s t a , v i o l e n t a e a n t i d e m o c r a t i c a . L a s i c u r e z z a d e i G i o c h i s p e t t a a l l ’ I t a l i a , n o n a l o r o . Q u i n d i , c a r o F o n t a n a , c h e c i s i a I c e o a l t r i f a l a d i f f e r e n z a e c c o m e . I l G o v e r n o i t a l i a n o l a s m e t t a d i t r a t t a r e i l n o s t r o P a e s e c o m e i l p a r c o g i o c h i d i T r u m p ” , c o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d .