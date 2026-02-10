M i l a n o , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s e i l e p e r s o n e i n d a g a t e p e r r e s i s t e n z a , m a n i f e s t a z i o n e n o n a u t o r i z z a t a e t r a v i s a m e n t o d o p o g l i s c o n t r i a v v e n u t i s a b a t o s c o r s o , i n z o n a C o r v e t t o a M i l a n o , d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e c o n t r o i G i o c h i o l i m p i c i . I p r i m i i s c r i t t i , i l f a s c i c o l o è s t a t o a s s e g n a t o a l p u b b l i c o m i n i s t e r o A l e s s a n d r o G o b b i s , s o n o t r e d o n n e e t r e r a g a z z i i m m e d i a t a m e n t e i d e n t i f i c a t i d a l l a P o l i z i a s u b i t o d o p o i f a t t i . L a D i g o s , c h e h a g i à c o n s e g n a t o u n a r e l a z i o n e i n P r o c u r a , s t a l a v o r a n d o a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i a l t r e p e r s o n e c h e a v r e b b e p r e s o p a r t e a g l i s c o n t r i .