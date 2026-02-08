R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i g o v e r n a n o n p u ò l i m i t a r s i a c h i e d e r e d i c h i a r a z i o n i a g l i a l t r i : d e v e g a r a n t i r e r i s u l t a t i . S u l p i a n o s o c i a l e q u e s t o g o v e r n o h a f a l l i t o s u t u t t i i f r o n t i , d a l l a s a n i t à e l e p e n s i o n i a g l i s t i p e n d i , i p i ù b a s s i d ’ E u r o p a , c o m p r e s i q u e l l i d e i p o l i z i o t t i " . C o s ì i c a p i g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , a l l a C a m e r a e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , F r a n c e s c o B o c c i a , C h i a r a B r a g a e N i c o l a Z i n g a r e t t i " Q u a n t o a l l a s i c u r e z z a , n o n s i c o s t r u i s c e c e r t o c o n l e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i q u o t i d i a n e o c o n l a p r o p a g a n d a , m a c o n s c e l t e s e r i e , r i s o r s e a d e g u a t e e u n a g e s t i o n e e f f i c a c e . S e o g g i c i s o n o p r o b l e m i d i t e n u t a e d i c o n t r o l l o , l a r e s p o n s a b i l i t à è d i c h i g u i d a i l g o v e r n o e i l V i m i n a l e , n o n d i c h i s i e d e s u i b a n c h i d e l l ’ o p p o s i z i o n e . N o i n o n a c c e t t i a m o l e z i o n i d a c h i u s a l a s i c u r e z z a c o m e b a n d i e r a p o l i t i c a m a p o i n o n è i n g r a d o d i a s s i c u r a r e r i s p o s t e c o n c r e t e . I l t e m p o d e g l i s l o g a n è f i n i t o : d o p o t r e a n n i , c o n t a n o i f a t t i . E s u i f a t t i g l i i t a l i a n i p o s s o n o g i u d i c a r e ” .