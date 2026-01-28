M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F o n d a z i o n e B r a c c o p a r t e c i p a a l l ’ O l i m p i a d e C u l t u r a l e d i F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c o n u n a n u o v a t a p p a d e l l a s u a m o s t r a d e d i c a t a a l l e d o n n e e a l l o s p o r t . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m u n e d i V e r o n a p o r t e r à i n C o r s o P o r t a B o r s a r i d a l 4 f e b b r a i o a l 1 5 m a r z o 2 0 2 6 u n a v e r s i o n e i n e d i t a d i “ U n a v i t a p e r l o s p o r t . V o l t i e c o n q u i s t e d e l l e # 1 0 0 e s p e r t e ” . O l t r e a i c i t t a d i n i e a i t a n t i s s i m i t u r i s t i , p o t r a n n o a m m i r a r e l ’ e m o z i o n a n t e g a l l e r i a d i r i t r a t t i f i r m a t i d a G e r a l d B r u n e a u a n c h e t u t t i g l i a t l e t i , l e a u t o r i t à i n t e r n a z i o n a l i e g l i s p e t t a t o r i p r e s e n t i a l l a c e r i m o n i a d i c h i u s u r a d e l l e O l i m p i a d i e a l l ’ a p e r t u r a d e l l e P a r a l i m p i a d i . R i s p e t t o a l l a t a p p a m i l a n e s e , q u e s t a e d i z i o n e s i a r r i c c h i s c e d i t r e n u o v i s c a t t i : G e r d a W e i s s e n s t e i n e r , p l u r i m e d a g l i a t a o l i m p i c a i n b o b e s l i t t i n o , A n g e l a M e n a r d i , a t l e t a p a r a l i m p i c a d i w h e e l c h a i r c u r l i n g s e l e z i o n a t a p e r g a r e g g i a r e a l l e p r o s s i m e P a r a l i m p i a d i e K i r s t y C o v e n t r y , l a p r i m a d o n n a a d e s s e r e e l e t t a P r e s i d e n t e d e l C I O . “ Q u e s t a g a l l e r i a è u n a n a r r a z i o n e d i s t o r i e i n t r i s e d i v a l o r i f o r t i , c h e r a c c o n t a n o u n a i n c r o l l a b i l e p a s s i o n e p e r l o s p o r t ” , h a a f f e r m a t o D i a n a B r a c c o , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o , a p r e n d o l ' e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a c h e s i è t e n u t o a P a l a z z o V i s c o n t i a M i l a n o . “ D o n n e c o r a g g i o s e - h a a g g i u n t o - c h e c o n t e n a c i a e d e t e r m i n a z i o n e h a n n o s a p u t o i m p o r s i i n t a n t i s s i m e d i s c i p l i n e , c o m p r e s e q u e l l e u n t e m p o c o n s i d e r a t e d i e s c l u s i v o d o m i n i o m a s c h i l e . C a m p i o n e s s e c h e h a n n o s u p e r a t o d i f f i c o l t à e p r e g i u d i z i , c o n q u i s t a n d o i l s u c c e s s o s i a s u i c a m p i d i g a r a s i a n e l l e i s t i t u z i o n i s p o r t i v e . P e r s o n a l m e n t e h o s e m p r e r i t e n u t o c h e l ’ a t t i v i t à a g o n i s t i c a r a p p r e s e n t i u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a , f o r m a z i o n e e c o n f r o n t o e u n v e i c o l o d ’ i n c l u s i o n e . N o i c i i m p e g n i a m o p e r r e n d e r e v i s i b i l i l e c o m p e t e n z e f e m m i n i l i . I l v a l o r e d i q u e s t e b i o g r a f i e è i n e s t i m a b i l e : l a s c i a m o c i i s p i r a r e ” . L ’ e v e n t o , m o d e r a t o d a P i e r B e r g o n z i , D i r e t t o r e d i S p o r t W e e k , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e , o l t r e a D i a n a B r a c c o , d i E u g e n i a R o c c e l l a , M i n i s t r a p e r l e p a r i o p p o r t u n i t à e l a f a m i g l i a ( i n v i d e o ) , A t t i l i o F o n t a n a , P r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a ( i n v i d e o ) , M a r t i n a R i v a , A s s e s s o r e a l l o S p o r t , a l T u r i s m o e a l l e P o l i t i c h e G i o v a n i l i d e l C o m u n e d i M i l a n o , A l e s s i a R o t t a , A s s e s s o r e a l C o m m e r c i o e a l l e M a n i f e s t a z i o n i d e l C o m u n e d i V e r o n a , A n d r e a M o n t i , D i r e t t o r e d e l l a C o m u n i c a z i o n e d i F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , C h a r l o t t e G r o p p o , R e s p o n s a b i l e p e r l ’ u g u a g l i a n z a d i g e n e r e , l a d i v e r s i t à e l ’ i n c l u s i o n e d e l C o m i t a t o O l i m p i c o I n t e r n a z i o n a l e e M o n i a A z z a l i n i , R e s p o n s a b i l e s e t t o r e D i v e r s i t à , E q u i t à e I n c l u s i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o d i P a v i a , o l t r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e s t r a o r d i n a r i a d i M a r t i n a C a i r o n i e G e r d a W e i s s e n s t e i n e r , e x a t l e t e p l u r i m e d a g l i a t e o l i m p i c h e e p a r a l i m p i c h e . “ S a r e b b e u n ’ o c c a s i o n e m a n c a t a s e n o n s i m e t t e s s e a f r u t t o l a f i n e s t r a d i v i s i b i l i t à o f f e r t a d a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 p e r c o n t r i b u i r e a p r o m u o v e r e q u e l c a m b i a m e n t o n e c e s s a r i o a r e n d e r e l a n o s t r a s o c i e t à p i ù e q u a e i n c l u s i v a ” , h a c o m m e n t a t o i l S i n d a c o d i M i l a n o G i u s e p p e S a l a . “ L a m o s t r a ‘ U n a v i t a p e r l o s p o r t ’ è u n a t a p p a i m p o r t a n t e d i q u e s t o p e r c o r s o , s o c i a l e e c u l t u r a l e , c h e d e v e p o r t a r e a s c a r d i n a r e e s u p e r a r e s t e r e o t i p i e p r e g i u d i z i d i g e n e r e . G l i e l e g a n t i s c a t t i p r o p o s t i c e l e b r a n o , a t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a e l a s t o r i a d i o g n u n a d e l l e p r o t a g o n i s t e r i t r a t t e , i l v a l o r e a g g i u n t o c h e q u e s t e d o n n e h a n n o s a p u t o d a r e e d a n n o q u o t i d i a n a m e n t e a l m o n d o d e l l o s p o r t , a t t r a v e r s o i l l o r o i m p e g n o , l a l o r o c o m p e t e n z a , l a q u a l i t à d e l l e p e r f o r m a n c e a g o n i s t i c h e o o r g a n i z z a t i v e , a t t r a v e r s o l ' i s p i r a z i o n e c h e r i e s c o n o a t r a s m e t t e r e . A b b i a m o a v u t o l ’ o n o r e d i o s p i t a r e i n C o r s o V i t t o r i o E m a n u e l e I I l a p r i m a e d i z i o n e d i q u e s t a a f f a s c i n a n t e e s p o s i z i o n e e s o n o f e l i c e c h e d e b u t t i a n c h e a V e r o n a , c i t t à c o n c u i c o n d i v i d i a m o l a b e l l i s s i m a e s p e r i e n z a d i o s p i t a r e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i 2 0 2 6 ” . " Q u a n d o e r o p i c c o l a e s o g n a v o d i d i v e n t a r e u n ' a t l e t a o l i m p i c a , i f o r t i m o d e l l i f e m m i n i l i c h e t r o v a v o n e l l o s p o r t s i g n i f i c a v a n o t u t t o p e r m e ” , h a a f f e r m a t o l a P r e s i d e n t e d e l C I O K i r s t y C o v e n t r y . “ V e d e r l e a v e r e s u c c e s s o m i h a d a t o l a f i d u c i a n e c e s s a r i a p e r i n s e g u i r e i m i e i s o g n i . Q u a n d o a p r i r ò i m i e i p r i m i G i o c h i O l i m p i c i i n v e s t e d i P r e s i d e n t e d e l C I O a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , l o f a r ò c o n o r g o g l i o , s a p e n d o c h e s a r a n n o l e O l i m p i a d i I n v e r n a l i p i ù g e n d e r e q u a l d i s e m p r e . ‘ U n a v i t a p e r l o s p o r t ’ m e t t e i n l u c e l e s t o r i e d i d o n n e i l c u i p e r c o r s o c o n t i n u a a s p i n g e r e a v a n t i l a p a r i t à d i g e n e r e n e l l o s p o r t e a l t e m p o s t e s s o c i r i c o r d a q u a n t a s t r a d a c i s i a a n c o r a d a f a r e . L a m o s t r a d i F o n d a z i o n e B r a c c o i l l u s t r a q u a n t o l a v i s i b i l i t à e l a r a p p r e s e n t a z i o n e s i a n o i m p o r t a n t i , e c o m e q u e s t e i m m a g i n i p o s s a n o i s p i r a r e o g n i b a m b i n a a c r e d e r e d i p o t e r d i v e n t a r e a n c h e l e i t u t t o c i ò c h e s o g n a ” . A n d r e a M o n t i , C h i e f C o m m u n i c a t i o n s O f f i c e r d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , h a p o i a g g i u n t o : “ I l p r e z i o s o l a v o r o r e a l i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e B r a c c o c o n i l C o m i t a t o O l i m p i c o I n t e r n a z i o n a l e , i l C o m u n e d i V e r o n a , l ' O s s e r v a t o r i o d i P a v i a e t u t t i g l i s t a k e h o l d e r c o i n v o l t i è d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a p e r p r o m u o v e r e l a p a r i t à d i g e n e r e e i v a l o r i d e l l ' i n c l u s i o n e o l t r e i c o n f i n i d e l l ' a m b i t o s p o r t i v o . I G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 s o n o u n a p i a t t a f o r m a u n i c a c h e c o n s e n t e d i p a r l a r e a m i l i o n i d i p e r s o n e e d i p r o m u o v e r e u n c a m b i a m e n t o d u r a t u r o n e l l a s o c i e t à a t t r a v e r s o l o s p o r t . C o n i l 4 7 % d i a t l e t e i n g a r a , l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 s e g n a n o u n p r i m a t o n e l l a s t o r i a d e i G i o c h i O l i m p i c i I n v e r n a l i c h e a u s p i c h i a m o p o s s a e s s e r e s u p e r a t o d a c h i v e r r à d o p o d i n o i " . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o M o n i a A z z a l i n i h a p r e s e n t a t o i d a t i i n e d i t i s u l l ’ i n f o r m a z i o n e s p o r t i v a n e i p r i n c i p a l i T G i t a l i a n i n e i d o d i c i m e s i s u c c e s s i v i a i G i o c h i d i P a r i g i 2 0 2 4 . D a l l a r i c e r c a e m e r g e c h e m e n t r e i l m o n i t o r a g g i o d e i T G i t a l i a n i h a r i l e v a t o u n a c o p e r t u r a e q u i l i b r a t a t r a u o m i n i e d o n n e d u r a n t e l e O l i m p i a d i f r a n c e s i ( 5 1 % l e n o t i z i e d e d i c a t e a d i s c i p l i n e f e m m i n i l e e 4 9 % l e a t l e t e n e w s m a k e r ) , n e i m e s i s u c c e s s i v i ( d a l 1 ° o t t o b r e 2 0 2 4 f i n o a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 ) l a v i s i b i l i t à d e l l e d o n n e n e l l o s p o r t è d r a s t i c a m e n t e d i m i n u i t a : s o l o i l 2 5 % d e l l e n o t i z i e s p o r t i v e r i g u a r d a a n c h e l e a t l e t e . I l c a l c i o d o m i n a l a s c e n a ( 4 0 % d i n o t i z i e ) , q u a s i e s c l u s i v a m e n t e a l m a s c h i l e ( 9 8 % ) , m e n t r e l o s c i , t e r z a d i s c i p l i n a i n o r d i n e d i a t t e n z i o n e c o n c o p e r t u r a d e l 7 % , d à p i ù v i s i b i l i t à a l l e d o n n e , c o n i l 7 6 % d i n o t i z i e d e d i c a t e e s c l u s i v a m e n t e a g a r e o a t l e t e f e m m i n i l i , p i ù l ’ 8 % d i n o t i z i e c h e c o p r o n o c o m p e t i z i o n i d i e n t r a m b i i g e n e r i . R i s p e t t o a l l e O l i m p i a d i , l a c o p e r t u r a m e d i a t i c a d e l l e P a r a l i m p i a d i d i P a r i g i 2 0 2 4 è s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e ( s o l e 5 4 n o t i z i e d e d i c a t e a f r o n t e d e l l e 4 7 6 r i s e r v a t e a l l e O l i m p i a d i ) , e v i d e n z i a n d o u n o s q u i l i b r i o n e l l ’ a t t e n z i o n e m e d i a t i c a v e r s o l o s p o r t p a r a l i m p i c o e l e s u e p r o t a g o n i s t e . M o n i a A z z a l i n i h a a n c h e l a n c i a t o l ’ u l t i m a p a r t e d e l l a r i c e r c a “ L a c o p e r t u r a m e d i a t i c a d e l l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a a n a l i z z a t a d a u n a p r o s p e t t i v a d i g e n e r e ” p r o m o s s a d a C o m i t a t o O l i m p i c o I n t e r n a z i o n a l e e F o n d a z i o n e B r a c c o , c h e m o n i t o r e r à p a r i t à d i g e n e r e , e q u i t à e i n c l u s i o n e d a l p u n t o d i v i s t a q u a n t i t a t i v o e q u a l i t a t i v o n e i p r o s s i m i G i o c h i . A l t e r m i n e d i q u e s t o p r o c e s s o , s i o t t e r r à p e r l a p r i m a v o l t a u n a v i s i o n e o r g a n i c a e d e t t a g l i a t a d e l l a r a p p r e s e n t a z i o n e m e d i a t i c a n a z i o n a l e t r a l u g l i o 2 0 2 4 e m a r z o 2 0 2 6 , o f f r e n d o n o n s o l o u n ’ i s t a n t a n e a d e l p r e s e n t e , m a a n c h e u n ’ e r e d i t à d i c o n o s c e n z e e b u o n e p r a t i c h e . Q u e s t o p a t r i m o n i o s a r à u n a l e g a c y p r e z i o s a p e r o r i e n t a r e l e f u t u r e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i , p r o m u o v e n d o u n a n a r r a z i o n e s p o r t i v a s e m p r e p i ù i n c l u s i v a e v i c i n a a l l a p a r i t à d i g e n e r e .