R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I s o l i t i c e n t r i s o c i a l i , p r o t e t t i d a l l a s i n i s t r a , d e v a s t a n o e a g g r e d i s c o n o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , c a u s a n o d a n n i e c o n o m i c i e t e n t a n o d i o f f u s c a r e l ’ i m m a g i n e d e l l a N a z i o n e . A T o r i n o c o m e a M i l a n o l ’ o b i e t t i v o d i q u e s t i c r i m i n a l i t r a v e s t i t i d a m a n i f e s t a n t i è l o s t e s s o : d e v a s t a r e t u t t o , o c c u p a r e e d i f i c i , a g i r e a d i s p e t t o d i l e g g i e r e g o l e . P e r F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n p o s s o n o e s s e r c i a m b i g u i t à . C h i s c e n d e i n p i a z z a c o n i v i o l e n t i , c h i l i d i f e n d e , c h i l i g i u s t i f i c a è r e s p o n s a b i l e d i q u a n t o a c c a d e . O r a d a v v e r o b a s t a : S c h l e i n e C o n t e c o n d a n n i n o ” . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , A u g u s t a M o n t a r u l i .