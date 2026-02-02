M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a M i l a n o e C o r t i n a , d a B o r m i o , d a L i v i g n o , d a A n t e r s e l v a , d a l l a V a l d i F i e m m e , d a V e r o n a - c h e o s p i t e r à l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e P a r a l i m p i a d i - l o s p o r t s i p r o p o r r à c o m e v e i c o l o d i s p e r a n z a . S p e r a n z a c h e a c c o m u n a i p o p o l i d i t u t t i i C o n t i n e n t i . I v a l o r i o l i m p i c i d i l e a l t à , i n c l u s i o n e , f r a t e r n i t à s o n o v a l o r i c h e l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a h a f a t t o p r o p r i d a l l a s u a f o n d a z i o n e , o t t a n t a a n n i o r s o n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a 1 4 5 / m a s e s s i o n e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e a l T e a t r o a l l a S c a l a a M i l a n o .