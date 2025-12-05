R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e è i s c r i t t a n e l d n a o l i m p i c o s i n d a i t e m p i p i ù r e m o t i . N e l l ' a n t i c a G r e c i a , q u a n d o s i s v o l g e v a n o l e g a r e , c o m e è b e n n o t o , l e a r m i s i f e r m a v a n o . L ' I t a l i a h a c h i e s t o c h e l a t r e g u a o l i m p i c a v e n g a r i n n o v a t a , c i a u g u r i a m o c h e s i a d a v v e r o p o s s i b i l e , a n z i s p e r i a m o d i p i ù : c h e i d u e m e s i c h e c i s e p a r a n o d a l l ' a v v i o d e i g i o c h i p o s s a n o r e c a r e d i s t e n s i o n e e d i a l o g o , f e r m a r e a g g r e s s i o n i e b a r b a r i e , s p e g n e r e l e v o l o n t à d i p o t e n z a c h e s e m i n a n o p a u r a , m o r t e , d e v a s t a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i i n a u g u r a z i o n e d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a . " I n o g n i c a s o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - i l s e g n o d i p a c e d e l l e O l i m p i a d i e d e l l e P a r a l i m p i a d i i t a l i a n e s a r à c h i a r o e v i s i b i l e a o g n i l a t i t u d i n e . È l a n o s t r a n a t u r a , l a n o s t r a c u l t u r a , l a n o s t r a s t o r i a " .