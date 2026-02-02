M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I G i o c h i s o n o l ’ e v e n t o s p o r t i v o u n i v e r s a l e . L ’ I t a l i a è f e l i c e d i a c c o g l i e r e i l g r a n n u m e r o d i a t l e t i , g l i a l l e n a t o r i e i t e c n i c i , g l i s p e t t a t o r i c h e d a o g n i p a r t e d e l m o n d o g i u n g e r a n n o p e r a s s i s t e r e a l l e g a r e . N e a v v e r t i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à , e a b b i a m o a f f r o n t a t o c o n p a s s i o n e g l i i m p e g n i d e l l a p r e p a r a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a 1 4 5 / m a s e s s i o n e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e a l T e a t r o a l l a S c a l a a M i l a n o . " C o n s i d e r i a m o l ’ o s p i t a l i t à - h a a g g i u n t o i l C a p o d l e l o S t a t o - u n t r a t t o c a r a t t e r i s t i c o d e l l ’ i d e n t i t à i t a l i a n a , d e l l a s u a c u l t u r a . È l o s p i r i t o i t a l i a n o , c o m e h a d e t t o , c o r t e s e m e n t e , l a p r e s i d e n t e C o v e n t r y : d e s i d e r o r i n g r a z i a r l a . L ’ I t a l i a - c o m e h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e B u o n f i g l i o - è a l l a s u a q u a r t a O l i m p i a d e c o m e P a e s e o r g a n i z z a t o r e . M e t t e r e m o i n c a m p o o g n i i m p e g n o a f f i n c h é i l t e m p o c h e v e r r à t r a s c o r s o n e i g i o r n i d e l l e g a r e , s i a g r a d e v o l e . E c o n t i a m o d i o f f r i r e , c o n c o r d i a l i t à e a m i c i z i a , o c c a s i o n i p e r a m m i r a r e l e n o s t r e m o n t a g n e , p e r v i s i t a r e l e c i t t à e i b o r g h i c h e o s p i t e r a n n o l e c o m p e t i z i o n i , p e r s c o p r i r e a n c h e a l t r i l u o g h i c h e r a c c o l g o n o s t o r i a e b e l l e z z a " .