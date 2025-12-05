R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i s o n o e v e n t i g l o b a l i e c o n s e n t o n o a l l o s p o r t d i p a r l a r e a t u t t i c o n m a g g i o r e f o r z a . L e O l i m p i a d i s o n o s t o r i a a n t i c a e m o d e r n a , s o n o a n c h e i l t e m p o d i o g g i e p i ù c h e m a i s e n t i a m o l a n e c e s s i t à e l ' u r g e n z a d e l l ' a m i c i z i a e d e l l a p a c e t r a i p o p o l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i i n a u g u r a z i o n e d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a .