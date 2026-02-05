M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C i s i a m o , s t a t e p e r c o m i n c i a r e . N a t u r a l m e n t e a l l a v i g i l i a d e l l ' a p e r t u r a n o n p o s s o n o n r i c o r d a r e c h e p e r t u t t e v o i e t u t t i v o i c h e s i e t e q u i q u e s t o g i à è u n g r a n d e s u c c e s s o . E s s e r e s t a t i s e l e z i o n a t i , e s s e r e i n s q u a d r a , p r e n d e r e p a r t e a l l e O l i m p i a d i è g i à u n t r a g u a r d o d i e s t r e m a i m p o r t a n z a , u n s u c c e s s o a u t e n t i c o , i m p o r t a n t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o n e l V i l l a g g i o o l i m p i c o a M i l a n o g l i a t l e t i i t a l i a n i i m p e g n a t i n e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a . " P r e s u m o a n c h e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e n o n s i a t e a p p a g a t e e a p p a g a t i d a q u e s t o , c h e a f f r o n t e r e t e l e c o m p e t i z i o n i c o n l ' i n t e n z i o n e d i a v e r e a l t r i r i s u l t a t i , a l t r i s u c c e s s i u l t e r i o r i . M a n o n v a m a i d i m e n t i c a t o c h e l a p a r t e c i p a z i o n e è i l p r i m o i m p o r t a n t e t r a g u a r d o e r i s u l t a t o . P o i n a t u r a l m e n t e l a c o m p e t i z i o n e c o n a t l e t e e a t l e t i d a o g n i p a r t e d e l m o n d o s a r à e n t u s i a s m a n t e e a n c h e s t i m o l a n t e . C r e d o c h e o g n u n a e o g n u n o d i v o i r i c o r d a c h e l a p r i m a c o m p e t i z i o n e è c o n s e s t e s s e e c o n s e s t e s s i , c o n i p r o p r i l i m i t i , p e r s u p e r a r s i e m i g l i o r a r s i . E p o i c ' è q u e l l a c o n g l i a l t r i p a r t e c i p a n t i " . " C i a u g u r i a m o n a t u r a l m e n t e c h e l e m e d a g l i e s i a n o t a n t e , i l p r e s i d e n t e B u o n f i g l i o s e l o a u g u r a f o r t e m e n t e , m a t u t t i q u a n t i i n I t a l i a c e l o a u g u r i a m o , m a q u e l l o c h e è i m p o r t a n t e è i l m o d o c o n c u i p a r t e c i p e r e t e , c o m e s e m p r e è a v v e n u t o d a p a r t e d e l l e n o s t r e a t l e t e e d e i n o s t r i a t l e t i n e l l e O l i m p i a d i ; c o n i m p e g n o , d a n d o t u t t o s e s t e s s e e t u t t o s e s t e s s i c o n l e a l t à , c o n r i s p e t t o p e r g l i a l t r i . U n a c o m p e t i z i o n e c h e d à n e l m o n d o u n o s p e t t a c o l o d i s t r a o r d i n a r i o v a l o r e , d i c o n v i v e n z a , d i a m i c i z i a , d i u m a n i t à , d i s e r i e t à " . " E c c o v i f a c c i o q u e s t o a u g u r i o , s i e t e c o n s a p e v o l i d i q u a n t o s t a t e p e r f a r e , l o s i e t e e v i a u g u r o d i o t t e n e r e i r i s u l t a t i m i g l i o r i . I l p r i m o r i s u l t a t o è a p p u n t o p a r t e c i p a r e c o n t u t t i g l i a l t r i , c o n i l v a l o r e d e l l o s p o r t c h e m a n d a a l m o n d o u n m e s s a g g i o d i p a c e e s e r e n i t à . G r a z i e p e r l ' i m p e g n o c h e m e t t e t e , g r a z i e i n a n t i c i p o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - p e r c h è c e r t a m e n t e r e n d e r e t e o n o r e a l T r i c o l o r e , a l l a n o s t r a b a n d i e r a , a i n o s t r i c o l o r i . E i n b o c c a a l l u p o " . I l C a p o d e l l o S t a t o , d o p o a v e r f i r m a t o i l ' M u r a l e d e l l a T r e g u a ' , h a v i s i t a t o g l i u f f i c i e l e r e s i d e n z e d e g l i a t l e t i . O r a è a p r a n z o n e l l a m e n s a c o n i c o m p o n e n t i d e l l a s q u a d r a a z z u r r a , c h e g l i h a n n o r e g a l a t o u n a g i a c c a c o n i l s u o n o m e .