M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e O l i m p i a d i s o n o o p p o r t u n i t à d i i n c o n t r o e d i c o n o s c e n z a , c o m e h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e M a l a g ò . C h e g l i a t l e t i , i t e c n i c i , i d i r i g e n t i d i o l t r e n o v a n t a P a e s i s i r i t r o v i n o i n s i e m e è c i r c o s t a n z a c h e n o n s i l i m i t a a l l a d i m e n s i o n e s p o r t i v a . È u n g r a n d e e v e n t o g l o b a l e c h e l a n c i a u n m e s s a g g i o a l n o s t r o t e m p o c o s ì d i f f i c i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a 1 4 5 / m a s e s s i o n e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e a l T e a t r o a l l a S c a l a a M i l a n o . " L e g u e r r e , l e l a c e r a z i o n i a l l a s e r e n i t à d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e , g l i s q u i l i b r i , l e s o f f e r e n z e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - r e c a n o o s c u r i t à e f e r i s c o n o l e c o s c i e n z e d e i p o p o l i . L o s p o r t a c c o g l i e , p r o d u c e g i o i a , p a s s i o n e , s p e r a n z a . È r i s p e t t o p e r l ’ a l t r o . S f i d a a i p r o p r i l i m i t i : è l i b e r t à d i p r o g r e d i r e . L o s p o r t è i n c o n t r o i n p a c e : t e s t i m o n i a f r a t e r n i t à n e l l a l e a l t à d e l l a c o m p e t i z i o n e c o n a l t r i . È i l c o n t r a r i o d i u n m o n d o d o v e p r e v a l g o n o b a r r i e r e e i n c o m u n i c a b i l i t à . S i c o n t r a p p o n e a l l a v i o l e n z a c h e , d a c h i u n q u e p r a t i c a t a , g e n e r a a l t r a v i o l e n z a , c a l p e s t a l a d i g n i t à u m a n a , o p p r i m e i p o p o l i e n e f a a r r e t r a r e l a q u a l i t à d i v i t a . C h i e d i a m o – c o n o s t i n a t a d e t e r m i n a z i o n e - c h e l a t r e g u a o l i m p i c a v e n g a o v u n q u e r i s p e t t a t a . C h e l a f o r z a d i s a r m a t a d e l l o s p o r t f a c c i a t a c e r e l e a r m i " . " L o s p o r t - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - h a u n a g r a n d e f o r z a n e l m o n d o d e l l e c o m u n i c a z i o n i g l o b a l i . I G i o c h i s o n o u n o s t r u m e n t o c o i n v o l g e n t e p e r i n v o c a r e p a c e e c o m p r e n s i o n e r e c i p r o c a . ' D o b b i a m o e s s e r e l a p a c e c h e d e s i d e r i a m o v e d e r e n e l m o n d o ' d i c e v a M a r t i n L u t h e r K i n g " .