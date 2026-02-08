R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o m p i a c e n z a i n d u l g e n t e c o n c u i m o l t i s e t t o r i d e l l a s i n i s t r a , i n t e l l e t t u a l e e p o l i t i c a , c o n t i n u a a l e g g e r e e c o m m e n t a r e i r e i t e r a t i e p i s o d i d i v i o l e n z a e a t t a c c h i c o n t r o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e i r r i m e d i a b i l m e n t e l a p o s s i b i l i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a d i g u a d a g n a r e i c o n s e n s i n e c e s s a r i p e r b a t t e r e l e d e s t r e a l l e P o l i t i c h e d e l ' 2 7 . S e r v e l a n e t t e z z a d e l l e p o s i z i o n i e l a c h i a r e z z a d e l l a c o n d a n n a , u n a c u l t u r a p i ù p a s o l i n i a n a c h e c o l b u o n s e n s o p r e s e r v i l ' o r d i n e , l a d e m o c r a z i a e l e d o n n e e g l i u o m i n i i n d i v i s a c h e s o n o p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o " . C o s ì i l s i n d a c o d i B e n e v e n t o , C l e m e n t e M a s t e l l a , s u g l i s c o n t r i e v i o l e n z e v e r i f i c a t e s i n e l l e s c o r s e o r e a M i l a n o e d e i c o r i c o n t r o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e a B a g n o l i . " I l ' p a r t i t o d e i n o n n i ' , i n c o n s i d e r a z i o n e d e i f l u s s i e l e t t o r a l i c h e v e d o n o l e f a s c e g i o v a n i l i s e m p r e p i ù p r o p e n s e a l l ' a s t e n s i o n e , è i l b a c i n o d e c i s i v o i n v i s t a d e l l e P o l i t i c h e e g i u s t a m e n t e n o n t o l l e r a c h e s u l l a s i c u r e z z a , c h e è q u e s t i o n e n a z i o n a l e , s i c i n c i s c h i o s i i n d u g i i n d i s t i n g u o " , c o n c l u d e M a s t e l l a .