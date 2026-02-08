R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a i m m a g i n i d i v i o l e n z e , d i c e n t r i s o c i a l i c h e a s s a l t a n o c i t t à e F o r z e d e l l ’ O r d i n e . N o n p a g h i d i q u a n t o f a t t o a T o r i n o l a s c o r s a s e t t i m a n a s o n o t o r n a t i a l l a l o r o v i o l e n t a o p e r a , m a s t a v o l t a a M i l a n o c h e i n t a n t o è i m p e g n a t a n e l r e n d e r e o r g o g l i o s a l a n o s t r a N a z i o n e c o n i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n . " U n e v e n t o c h e t u t t o i l m o n d o i n q u e s t i g i o r n i c i s t a i n v i d i a n d o p e r o r g a n i z z a z i o n e e b e l l e z z a . U n a v i t t o r i a d e l l ’ i n t e r a I t a l i a o f f u s c a t a d a i s o l i t i v i o l e n t i , c o c c o l a t i , t o l l e r a t i o s o l o a m b i g u a m e n t e c o n d a n n a t i d a l l a s i n i s t r a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a d i c e b a s t a . L o a b b i a m o d e t t o c o n l e m i s u r e a p p r o v a t e q u a l c h e g i o r n o f a a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i c h i v u o l e m a n i f e s t a r e p a c i f i c a m e n t e e d i c h i n o n v u o l e a v e r e l a g u e r r i g l i a d a v a n t i a c a s a . L o r i b a d i a m o o g g i d o p o l e e n n e s i m e v i o l e n z e " . " E t o r n i a m o a c h i e d e r e a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , e i n p a r t i c o l a r e a l l a s i n i s t r a , d i d i s s o c i a r s i , d i s m e t t e r l a c o n i d i s t i n g u o e d i c o n d a n n a r e q u e s t e v i o l e n z e i s o l a n d o c h i f a d e l l a v i o l e n z a i l p r o p r i o c r e d o e r i f e r i m e n t o i d e o l o g i c o . A m a g g i o r r a g i o n e o r a c h e e m e r g o n o v i d e o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i T o r i n o d o v e g l i i n c a p p u c c i a t i d i A s k a t a s u n a r i c e v o n o o v a z i o n i d a i p a r t e c i p a n t i ‘ p a c i f i c i ’ , m e n t r e i G i o v a n i D e m o c r a t i c i d i B e r g a m o m a n t e n g o n o o n l i n e i l c a r t e l l o ‘ M e g l i o m a i a l e c h e s i o n i s t a ' " .