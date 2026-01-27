R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I c e n o n è l a b e n v e n u t a i n I t a l i a . C i s a r e b b e p i a c i u t o c h e G i o r g i a M e l o n i l o d i c e s s e a l s u o a m i c o T r u m p , e i n v e c e a s s i s t i a m o a l l ’ e n n e s i m o i n c h i n o d e i f i n t i p a t r i o t i d e l l a d e s t r a , i n u n g o v e r n o c h e p u r d i c o m p i a c e r e U s a c o n s e n t e l a s f i l a t a d e l l e s q u a d r a c c e d e l l a p r o p a g a n d a d i T r u m p " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i p r e n d e n d o l a p a r o l a n e l l ’ a u l a d e l l a C a m e r a . " A d d i r i t t u r a i l m i n i s t r o T a j a n i o g g i è a r r i v a t o a m i n i m i z z a r e l ’ o p e r a t o c r i m i n a l e d i a g e n t i c a p a c i d i c o m m e t t e r e o m i c i d i a s a n g u e f r e d d o d i c i t t a d i n i i n e r m i , d i c e n d o c h e n o n s o n o m i c a l e S S , t r a l ’ a l t r o c o n u n t e m p i s m o s c o n c e r t a n t e , e s s e n d o o g g i l a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a . L e r e g o l e d i i n g a g g i o d i c u i l ’ I c e h a d a t o p r o v a e c h e h a n n o s c i o c c a t o i l m o n d o i n t e r o d o v r e b b e r o p r e o c c u p a r e s e r i a m e n t e i l g o v e r n o i t a l i a n o . L ’ I c e r a p p r e s e n t a u n f a t t o r e d i i n s i c u r e z z a , l a c u i p r e s e n z a a i G i o c h i p r e o c c u p a m o l t i . I l G o v e r n o , i n v e c e c h e f a r e f i n t a d i n o n c a p i r e , n e d o v r e b b e p r e n d e r e a t t o e r i f e r i r e a l P a r l a m e n t o ” .