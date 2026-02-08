R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F e r m a c o n d a n n a d e g l i s c o n t r i e s o l i d a r i e t à a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e m a è e v i d e n t e c h e a n c h e i n o c c a s i o n e d e i g i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a i l g o v e r n o n o n h a s a p u t o a s s i c u r a r e l a s i c u r e z z a a i c i t t a d i n i i t a l i a n i , l a s c i a n d o i v i o l e n t i d e v a s t a r e l e c i t t à . N o n s e r v o n o a l t r i d e c r e t i e n o m e l i b e r t i c i d e : l e l e g g i p e r p r e v e n i r e t u t t o q u e s t o g i à c i s o n o , è i l g o v e r n o M e l o n i c h e n o n s a o n o n v u o l e a p p l i c a r l e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .