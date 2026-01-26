R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S t a t i U n i t i h a n n o i l d i r i t t o d i a f f i a n c a r e l e f o r z e d i p o l i z i a i t a l i a n e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e i p r o p r i a t l e t i d u r a n t e l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a , m a c o n s e n t i r e c h e s i a n o p r o p r i o g l i a g e n t i d e l l ' I c e è i n a c c e t t a b i l e e r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a p o l i t i c a g r a v i s s i m a " . L o d i c h i a r a S e r g i o C o s t a , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " L ' I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t è u n ' a g e n z i a c h e h a u c c i s o c i t t a d i n i s t a t u n i t e n s i d i s a r m a t i – p r o s e g u e C o s t a – c o m e A l e x P r e t t i , i n f e r m i e r e d i 3 7 a n n i c o l p i t o a M i n n e a p o l i s m e n t r e a v e v a i n m a n o u n t e l e f o n o c e l l u l a r e , o R e n e e G o o d , m a d r e d i t r e f i g l i . I v i d e o d i f f u s i s m e n t i s c o n o s i s t e m a t i c a m e n t e l e v e r s i o n i u f f i c i a l i d e g l i a g e n t i . L ' I C E h a d e p o r t a t o b a m b i n i d i d u e e c i n q u e a n n i s e p a r a n d o l i d a l l e f a m i g l i e , u t i l i z z a n d o m i n o r i c o m e ' e s c h e ' p e r c a t t u r a r e i g e n i t o r i , i g n o r a n d o o r d i n a n z e d e i t r i b u n a l i f e d e r a l i . A q u e s t a a g e n z i a , c h e o p e r a c o n m e t o d i v i o l e n t i e i n t i m i d a t o r i d o c u m e n t a t i d a i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e i n t e r n a z i o n a l i , n o n d e v e e s s e r e c o n c e s s a l e g i t t i m a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s f r u t t a n d o i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o e C o r t i n a . I G i o c h i n o n s o n o u n a p a s s e r e l l a p e r l a p r o p a g a n d a d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p " . " L a s o v r a n i t à n a z i o n a l e e l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i – c o n c l u d e C o s t a – i m p o n g o n o d i r i f i u t a r e l a p r e s e n z a d i u n a f o r z a c h e v i o l a s i s t e m a t i c a m e n t e l e p i ù e l e m e n t a r i g a r a n z i e c o s t i t u z i o n a l i . M i a u g u r o c h e o r a i l g o v e r n o , c h e f i n o r a h a m i n i m i z z a t o l a q u e s t i o n e , v e d a f i n a l m e n t e i l p r o b l e m a " .