R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a d i s a s t r o s a t e l e c r o n a c a R a i d e l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a , c o n d i t a d a P a o l o P e t r e c c a c o n e r r o r i e g a f f e i n s e r i e , s i a g g i u n g e l a g r a v i s s i m a c e n s u r a d e l c o m u n i c a t o i n c u i U s i g r a i d e n u n c i a l ’ i m b a r a z z a n t e t e l e c r o n a c a d e l d i r e t t o r e d i R a i s p o r t c h e h a c o l p i t o l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ a z i e n d a d i s e r v i z i o p u b b l i c o e d i c h i c i l a v o r a " . C o s ì g l i e s p o n e n t i M 5 S i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i . " U s i g r a i s c r i v e a n c h e c h e i l v e r t i c e a z i e n d a l e , a n c o r a i n s i l e n z i o d o p o t r e v o t i d i s f i d u c i a a l D i r e t t o r e , n o n p u ò f a r e f i n t a d i n u l l a e d e v e a s s u m e r s i f i n o i n f o n d o l e r e s p o n s a b i l i t à d e l l e s u e s c e l t e . A l l a R a i o r m a i s i a m o a l l e p o l i t i c h e d i r e g i m e p e r p r o v a r e a n a s c o n d e r e a i c i t t a d i n i q u e l l o c h e h a n n o g i à v i s t o c o n s c o n c e r t o i n d i r e t t a t e l e v i s i v a . O r m a i i b u o i s o n o s c a p p a t i d a l l a s t a l l a e l a c o n d o t t a d e l l a R a i i n q u e s t e o r e s e p o s s i b i l e a g g i u n g e d a n n i a l d i s a s t r o g i à c o m p i u t o . S o l l e v e r e m o l a g r a v i t à d i q u e s t o a t t o a n t i s i n d a c a l e i n t u t t e l e s e d i i s t i t u z i o n a l i o p p o r t u n e " .