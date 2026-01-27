R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d i a g e n t i I c e i n I t a l i a s a r e b b e s u p e r f l u a , p e r c h é c o m e s e m p r e a v v i e n e n e l c o r s o d e i g r a n d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i , l a s i c u r e z z a s a r à g a r a n t i t a d a l l e n o s t r e f o r z e d i p o l i z i a , c o n p e r s o n a l e d a l l ’ a d d e s t r a m e n t o e d a l l a p r o f e s s i o n a l i t à e c c e z i o n a l i . O g n i d e l e g a z i o n e s t r a n i e r a s c e g l i e a u t o n o m a m e n t e a q u a l i c o r p i a f f i d a r e l a s c o r t a d e i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i , m a i n q u e s t o m o m e n t o l a p r e s e n z a d i u o m i n i d e l l ’ I c e i n I t a l i a s a r e b b e i n o p p o r t u n a ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .