R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S c o n t r i e s a b o t a g g i n o n r i u s c i r a n n o a r o v i n a r e l e O l i m p i a d i n e ’ a d o f f u s c a r e l ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o m a u t i l i z z a r e l a v i o l e n z a d u r a n t e l e O l i m p i a d i e ’ u n a g r a v e d i m o s t r a z i o n e d i i r r e s p o n s a b i l i t à e d i i g n o r a n z a a b i s s a l e . U n a t t o c o n t r o i l v a l o r e u n i v e r s a l e d e l m e s s a g g i o o l i m p i c o c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e d e v o n o c o n d a n n a r e s e n z a d i s t i n z i o n i . L a v i o l e n z a o r g a n i z z a t a e d i d e o l o g i c a v a e s p u l s a d a l l a s c e n a p u b b l i c a s e n z a e s i t a z i o n e p e r i l b e n e d e l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , l e a d e r d i N o i M o d e r a t i .